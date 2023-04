Semaine des Primeurs dans le Bordelais : le château de Cérons est prêt

"C'est un travail très précis" souligne Lucas, le responsable technique du château de Cerons. Depuis plusieurs semaines, il assemble les vins au millilitre près, puis les étiquettes et les envoie dans les châteaux et hauts lieux de Bordeaux qui reçoivent des dégustations de Primeurs, une manière de se faire une idée sur la cuvée de 2022, avant la fin de l'élevage.

ⓘ Publicité

Préparation d'échantillons

"On a un peu l'impression de préparer la mariée" s'amuse la propriétaire du château, Caroline Perromat. "Depuis janvier on teste des assemblages du millésime 2022", et à l'approche de la Semaine des Primeurs, il faut s'atteler à préparer tous les échantillons. Dans le laboratoire du château, Lucas est aux commandes. "Pour les mises en bouteilles, d'habitude, on assemble le vin dans d'immenses cuves, on pense en hectolitres, avec le primeur tout est différent" précise celui qui a aussi dû étiqueter certaines bouteilles de manière à les rendre anonymes, lorsque d'autres dégustateurs veulent au contraire avoir un historique des millésimes des années précédentes. Lucas a aussi filtré ce vin "pour qu'il soit le plus joli possible à la dégustation". Les vins en Primeur ne sont "pas finis" résume Caroline Perromat, il leur reste encore environ 7 mois d'élevage : "Il faut donc qu'ils soient le plus frais possible pour la dégustation, le plus fidèle à ce à quoi va ressembler le produit final." Au total, une soixantaine de bouteilles du château de Cérons ont été envoyées à la dégustation, notamment lundi 24 avril, au Palais de la Bourse.

Les grands crus vendent, les plus petits châteaux se montrent

Pour les grands crus, pendant la Semaine des Primeurs "entre 50% et 95% de la production est vendue" selon Ronan Laborde, président de l'Union des grands crus de Bordeaux. Les négociants réservent les vins avant la fin de leur élevage. Il s'agit donc d'impressionner les 7 000 inscrits cette semaine, presque exclusivement des professionnels de la filière. Pour les petits châteaux comme celui de Cérons, l'enjeu est différent : pas de vente en direct, les notes permettent de faire la réputation des vins à venir. "Cela peut aussi être l'occasion d'ajuster le vin, puisqu'il reste quelques mois d'élevage" souligne Sandrine Chamfrault, directrice du syndicat viticole des Graves. Pour Caroline Perromat, c'est l'occasion de "se montrer, de mettre en valeur des pépites qui se battent au quotidien et de mettre un visage derrière la bouteille, pour expliquer comment on fait notre vin aujourd'hui." Ce lundi 24 avril, au Palais de la Bourse, 47 autres vignerons des Graves présenteront leurs vins rouge et blanc en primeur.