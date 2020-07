Sortir - Le Festival Photo La Gacilly 2020 est à découvrir du 1er juillet au 31 octobre et en plein air

Cette 17ème édition, dans un contexte sanitaire actuel que nous connaissons tous, nous ouvre ses portes pour quatre mois. L'équipe du festival, avec les aides de la municipalité, de la préfecture du Morbihan et des services de l'état, ont dû repenser et adapter cette exposition photo de plein air.

Pour cette nouvelle édition, vous pourrez y découvrir le travail photographique de 18 artistes. Ce ne sont pas moins de 600 œuvres qui sont présentées, à découvrir durant ce Festival Photo La Gacilly, en partenariat France Bleu Armorique. Le Festival Photo La Gacilly, une exposition à ciel ouvert ouverte à tous les festivaliers passionnés par l'art, par l'expression photographique.

L'Amérique latine et l'environnement à l'honneur

Né en 2004, le Festival Photo La Gacilly n'a eu de cesse d'être reconnu sur les grands enjeux environnementaux au travers de nos sociétés. Pour cette 17ème édition, les organisateurs poursuivent dans la voix d'une programmation responsable et engagée et accessible à tous.

Au travers de trois parcours extérieurs, les visiteurs auront le loisir de découvrir une programmation photographique d'Amérique latine et engagée pour l'environnement.

Pourquoi la photographie Sud-Américaine en thématique pour cette 17ème édition ? Viva Latina !

En vidéo, Cyril Drouhet, commissaire des expositions du Festival Photo La Gacilly présente la programmation Viva Latina ! Une exposition à découvrir du 1er Juillet au 31 Octobre 2020 !

Le Festival Photo La Gacilly 2020, un festival dans un cadre d'exception, un festival plus encore tourné vers le regard interrogatif de l'homme sur la nature. Un festival porté sur l'interrogation de ce monde d'après, un monde plus respectueux de l'environnement, un festival encore plus vert...

Notre ambition est simple : devenir un Festival photographique à mission, reconnu pour son engagement et sa capacité à fédérer les publics autour d’un futur à réenchanter. - Les organisateurs

Une édition 2020 adaptée au contexte sanitaire

Les événements actuels touchent le Festival Photo La Gacilly de plein fouet et perturbent fortement sa mise en œuvre. Dans ce contexte si particulier, la programmation est certes allégée, sa mise en scène simplifiée et adaptée aux mesures barrières de sortie de confinement. Les organisateurs demandent à l'ensemble des visiteurs-festivaliers, de respecter un sens de déambulation dans le village pour plus de sécurité et de sérénité. Les équipes du festival font donc appel aux sens civique des visiteurs et savent qu'ils peuvent leur faire confiance.

C’est avec eux et avec tous les partenaires publics et privés de l’association que nous souhaitons, devons agir, réagir. - Les organisateurs

