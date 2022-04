Une exposition immersive et caritative sur la thématique du Vietnam du 1er au 30 avril au Cubrik.

Tours : Thomas Hugueney propose une expo originale et immersive au Cubrik

L'artiste et illustrateur tourangeau Thomas Hugueney propose une expo immersive au Cubrik, rue du Change, à Tours

Thomas Hugueney et son Bestiaire vous emmènent dans la province d’Hà Giang, au Nord du Vietnam. Grâce à votre téléphone, une dizaine d’illustrations prendront vie pour un voyage en immersion (visuelle et sonore). Une expo à voir avec les yeux, mais aussi avec votre téléphone portable, et vos oreilles !

Une expo immersive au Cubrik, rue du Change à Tours. Alors munissez vous de votre smartphone ! - Thomas Hugueney

Une partie de la somme récoltée pendant l’exposition sera reversée à l’ONG locale dans laquelle Thomas a été accueilli et a travaillé durant son voyage, EHC (Education for Ha Giang Highland Community), qui accompagne les jeunes des ethnies locales dans leur éducation (fournitures scolaires, cours d’anglais…)

Education for Ha Giang Highland Community accompagne les jeunes des ethnies locales dans leur éducation - Thomas Hugeney

Après plusieurs collaborations avec des professionnels et artistes de la région (Petite Maiz, Mission Val de Loire, Le temps Machine, Ecran total…), Thomas Hugueney et son Bestiaire vont vous faire voyager avec cette exposition hors du commun.

L'artiste et illustrateur Thomas Hugueney propose une exposition au Cubrik à Tours - Thomas Hugueney

“Nous sommes tous des animaux doués de parole”. Thomas Hugueney

L' artiste Thomas Hugeney et son "Bestiaire" - Thomas Hugueney

"Graphiste et illustrateur, le Bestiaire est né de voyages, de passion pour les contes, et de l’observation des gens qui m’entourent."

