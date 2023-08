Un début mitigé pour la foire expo à Châtelaillon

Dans le village gourmand, les allées sont clairsemées de monde. La matinée est bien avancée. Il est 11 heures mais les visiteurs ne se bousculent pas devant les stands. " Y'a quand même moins de monde, on le ressent par rapport à l'année dernière", lance Audrey Morin, vigneronne.

Cela fait plus de 20 ans qu'elle participe à la foire expo et depuis samedi, elle attend les clients. "J'ai peur que les gens de La Rochelle ne viennent pas jusqu'ici. Hier, un client m'a dit qu'avec ses amis ils en avaient parlé et effectivement pour venir ce n'est pas forcément facile", explique -t-elle. Mais Audrey n'est pas inquiète pour autant. Elle l'assure, elle reste optimiste.

Les visiteurs satisfaits du nouveau site

Certains ont quand même fait le déplacement depuis La Rochelle. L'exposition sur les pirates attire les curieux. Au milieu de la foire se dresse un hall décoré de plantes tropicales et animé par des personnages déguisés. Andreas, 12 ans, venu avec sa famille, est conquis " J'ai vu le capitaine du bateau , j'ai bien aimé parce qu'il y avait tout le trésor autour de lui. C'est le capitaine quoi, c'est le plus grand et le plus costaud".

L'exposition sur les pirates à la foire expo de La Rochelle © Radio France - Juliette Mély

Parmi les visiteurs également beaucoup d'habitués. C'est le cas de Roseline, retraitée : " On vient à la foire expo chaque année depuis au moins 40 ans et cette année on est un peu curieux de voir le déménagement [ de la foire*] à Châtelaillon", explique-t-elle avant d'ajouter :" Je pense que le changement fait du bien parce que le parc expo [ à La Rochelle*] était quand même vieillissant, donc là ça renouvelle un peu".*

L'aménagement de l'hippodrome était un défi selon Ponchon, régisseur technique. Mais, pour lui, il a été relevé.

" Vu la première journée, c'est plutôt bien parti. L'ambiance est plutôt bonne. On a fait un sens de circulation, c'était une gageure mais qui a plutôt bien fonctionné. Le public a compris", affirme-t-il.

Pour le reste de la semaine, Patrick est confiant, il espère voir plus de monde que l'année dernière même s'il ne s'attend pas à une foule de visiteurs. Le public est attendu jusqu'à dimanche prochain.