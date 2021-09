Vendenheim fête la patate ce weekend avec un concours d'épluchage

C'est l'évènement de la rentrée à Vendenheim : la Fête de la Patate ! Elle se déroule samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021, avec élection de Miss et Mister Vendenheim et plein d'animations autour de la pomme de terre, une culture inscrite dans l'histoire de la commune.