VIDÉO - Rencontre avec Neige, la mascotte du Salon de l'agriculture, à la conquête de Paris

Cette année la reine du bal, c’est Neige. De race Abondance, cette magnifique vache nous vient du Grand-Bornand, en Haute-Savoie, pour représenter le Salon international de l’agriculture 2022. On la trouve partout, sur toutes les affiches du salon. Portrait.

Accoudés aux rondins qui délimitent l'emplacement de Neige, les visiteurs contemplent paisiblement cette vache à l’allure tranquille qui ne cesse de ruminer son foin. Toute l’équipe de Philippe Missillier, son propriétaire, est là pour la dorloter : toilette le matin, brossage, deux traites par jour, du foin toute la journée... Neige est dans son élément : tantôt elle roupille, tantôt elle rumine.

Les visiteurs se précipitent pour voir Neige, l'égérie du Salon de l'agriculture © AFP - Riccardo Milani / Hans Lucas

C’est avec fierté que Philippe Missillier nous parle de sa vache, de son métier, de la fabrication du Reblochon deux fois par jour, de sa ferme en GAEC avec son fils et sa belle-fille.

Philippe met des cloches aux vaches pour les alpages. Pour la montée et la descente, les vaches ont des cloches beaucoup plus grosses. C'est la tradition du Grand-Bornand lors de la transhumance. Ensuite, l'été, nous explique-t-il, elles ont des cloches plus petites, elles servent à les repérer dans le brouillard, le soir en alpages.

La cloche de neige au Salon de l'agriculture © Radio France - Vincent Vivien

En vraie vedette et parée de son plus bel attribut (sa cloche), Neige contemple les visiteurs et semble s’en amuser. Bravo Neige !