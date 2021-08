Visa pour l'Image : une édition marquée par de nombreuses absences à Perpignan

A cause des différents conflits, de la crise sanitaire et de certaines incertitudes, cette 33e édition du festival international Visa pour l'Image à Perpignan sera marquée par plusieurs absences.

La 33e édition du Festival international de photojournalisme Visa pour l'Image commence ce samedi 28 août jusqu'au 26 septembre. Cette année, les organisateurs annoncent un total de 25 expositions mais aussi des projections. Une édition marquée également par de nombreuses absences.

La crise sanitaire mais pas seulement

_"Quand j'entends parler de dictature et de privation de liberté... Je vous invite à aller à Kaboul, à Damas, à Homs", ce sont l_es mots de Jean-François Leroy, directeur du festival Visa pour l'Image pour justifier les contraintes sanitaire de cette 33e édition. Cette année, les visiteurs vont devoir présenter un pass sanitaire mais également un justificatif d'identité pour profiter des photographies.

Les organisateurs s'adaptent à la crise sanitaire mais celle-ci va quand même gâcher la fête. Danish Siddiqui, lauréat en 2018 du prix Pulitzer de la photographie de reportage, ne pourra pas assister à la présentation à Perpignan de son exposition sur le Covid-19 à New Delhi. Le photoreporter de l'agence de presse Reuters est mort le 16 juillet dernier, tué en Afghanistan, en couvrant la progression des Talibans.

Louis Aliot, le maire de Perpignan entouré de son adjoint à la culture André Bonet et Jean-François Leroy le directeur du festival © Radio France - Nina Valette

Pour une raison moins dramatique, la directrice photo d'un grand magazine américain sera également absente. Alors qu'elle devait se déplacer dans le sud de la France pour assister au festival, sa direction lui a interdit le séjour. Et elle n'est pas la seule. Il n'y aura aucun exposant américain et anglais pour cette édition 2021. "Brian Skerry qui a fait un travail sur les baleines, ne peut pas venir parce qu'il a une commande une semaine après le festival et qu'il doit faire 15 jours de quarantaine en rentrant aux États-Unis", raconte le directeur du festival.

Autre absence, redoutée cette fois, celle de la ministre de la Culture, qui n'a donné aucune réponse pour le moment. Mais Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'Image prévient, "si Madame Bachelot décide de ne pas venir alors qu'elle était à Arles et à Hyères, je prendrais ça pour du mépris".