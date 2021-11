Vivez avec France Bleu Béarn Bigorre "Les idées mènent le monde" du 19 au 21 novembre au Palais Beaumont à Pau

France Bleu Béarn-Bigorre vous fait vivre la septième édition des "Idées mènent le monde" en direct au micro d'Eric Bentahar l'après midi du vendredi 19 novembre, les samedi et dimanche de 10h à 12h30.

"Reconstruire, se reconstruire. Quels avenirs en ces temps incertains ?"c'est autour de cette question que journalistes, écrivains, médecins, historiens ou intellectuels de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour vont développer pendant trois jours, vendredi, samedi et dimanche prochains. Pour citer quelques-uns des nombreux invités présents parmi les nombreux invités presigieux :

Jean-Louis Georgelin, Général d’armée, est depuis 2019 en charge de superviser la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris

François Villeroy de Galhau, Haut fonctionnaire et Gouverneur de la Banque de France, est aussi auteur de « L’Espérance d’un Européen », (éd. Odile Jacob, 2014) ou « Retrouver confiance en l’économie », (éd.Odile Jacob, 2021).

Rachel Khan : danseuse classique et championne de France d’athlétisme, juriste en droit public international, comédienne, scénariste et auteure. Elle a écrit plusieurs livres : « Les Grandes et les Petites Choses », (Éditions Anne Carrière, 2017) ou « Racée », (Éditions de l’Observatoire, 2021) qui a reçu le Prix du livre politique en 2021.

Souâd Ayada Agrégée et docteur en philosophie, Présidente du Conseil supérieur des programmes de l’Éducation nationale.

Découvrez en vidéo "Les idées mènent le monde"

Retrouvez toutes les vidéos et photos de cet événement sur la page Facebook France Bleu Béarn-Bigorre et le site France Bleu.fr.

A l'occasion de cette septième édition des "Idées mènent le monde", venez nous rendre visite sur l'espace France Bleu Béarn-Bigorre, salle Henri Faisans, pour les séances de dédicaces de nos collaborateurs et écrivains.

► Journées et horaires :

Vendredi 19 novembre :

· 17h>21h = Daniel CORSAND (Croyez-moi, j’ai menti - Editions Gascogne)

Samedi 20 novembre :

· 13h>14h30 = Renée MOURGUES (De Louison Bobet à Evo Morales – Editions Gascogne)

· 14h30>16h = Pierre SALLES (Les mots d’Oc – Editions Mon Hélios)

· 16h>17h30 = Thierry NIOGRET (Ondes mortelles / Hors circuit/ etc. - Editions Mon Hélios)

· 17h30>19h = Laurent VISSUZAINE (Germain de Lescar – L’Alter Emmaüs – Editions Gascogne)

Dimanche 21 novembre :

· 13h>14h30 = Laurent VISSUZAINE (Germain de Lescar – L’Alter Emmaüs – Editions Gascogne)

· 14h30>16h = Thierry NIOGRET (Ondes mortelles / Hors circuit/ etc. - Editions Mon Hélios)

· 16h>17h30 = Pierre SALLES (Les mots d’Oc – Editions Mon Hélios

► Comment assister aux rencontres littéraires :

Office de tourisme - site Ville de Pau

Le programme complet et les infos pratiques