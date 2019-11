Vivez avec France Bleu Béarn "Les idées mènent le monde" du 22 au 24 novembre au Palais Beaumont à Pau

Pau, France

"En quoi croire encore ?" c'est autour de cette question que journalistes, écrivains, médecins, historiens ou intellectuels de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour vont plancher pendant trois jours, vendredi, samedi et dimanche prochains. Pour citer quelques-uns des nombreux invités présents : le chanteur Marcel Amont, la joueuse de tennis Marion Bartoli, les journalistes de télévision Julien Bugier et David Pujadas, l'homme politique Jean-Pierre Chevènement, le médecin urgentiste écrivain Patrick Pelloux. Vous les retrouverez tous autour d'Emilie Dekegel vendredi 22 novembre de 16h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 13h. Venez échanger avec eux, salle Henri Faisans, au cœur de l'espace dédié aux écrivains et éditeurs régionaux.

A l'occasion de cette sixième édition des "Idées mènent le monde", venez nous rendre visite sur l'espace France Bleu Béarn, Thierry Niogret et Pierre Salles vous accueilleront pour des séances de dédicaces pour leurs ouvrages. Thierry Niogret, animateur de France Bleu Béarn et écrivain vous présentera ses livres "Hors circuit" publié aux éditions Mon Hélios et "Sherlock Holmes et les ombres du passé" aux éditions Le patient résidant, le samedi 23 de 15h à 19h . Pierre Salles, chroniqueur à France Bleu Béarn et ancien professeur de français et d'occitan présentera son livre publié chez Cairn à Pau "Origines des noms du Sud Ouest".

A côté des Rencontres avec les 51 invités, la programmation comprend également un salon du livre de 70 exposants, libraires et éditeurs, les Rendez-vous du Salon du livre, une Librairie éphémère, 5 espaces de dédicace, 2 espaces jeunesse, 1 Bistrot littéraire.

► Comment assister aux rencontres littéraires :

Programme et informations des Idées mènent le monde 2019