Vivez le Salon "Métiers & Art" 2021 à Monpazier avec France Bleu Périgord

Plus de 40 artisans d'Art et artistes vous donnent rendez-vous au cœur de la Bastide de Monpazier. Samedi 11 septembre 2021, France Bleu Périgord vous fera vivre ce salon "Métiers & Art" en direct de 10h et 12h30.

Le 12ème salon "Métiers & Art" du 10 au 12 septembre 2021 se déroule cette année à Monpazier, en partenariat avec France Bleu Périgord.

Un évènement sur 3 jours. En boutiques et sous chapiteaux, venez découvrir de nombreuses démonstrations de savoir-faire. De nombreux métiers sont représentés : céramiste, sculpteur sur bois, tapissier, relieur, modiste, maroquinier, doreur sur bois, ornementiste, céramiste, laqueur, tourneur sur bois, vannière, marqueteuse de paille, vitrailliste, marbreur, ferronnier d’art, ou encore potier-céramiste. Création de bijoux, créatrices de textiles ou de luminaires…

L'Art du vitrail est aussi présent dans le Bergeracois - Réseau Métiers et Arts

Un évènement phare en Périgord pourpre

Un salon qui permet de découvrir d’autres savoir-faire naviguant entre techniques traditionnelles et contemporaines. Le réseau des Métiers d’Art continue ses actions et s’ancre toujours plus sur le territoire pour accroitre sa visibilité et favoriser ses filières économiques. Ce salon valorise aussi une économie locale et durable. Retrouvez ici les artisans d'Art et artistes du Grand Bergeracois.

Horaires d'ouvertures : vendredi 10 et samedi 11 septembre de 10h à 19h et dimanche 12 septembre de 10h à 18h. Entrée gratuite.

France Bleu Périgord délocalise son studio samedi 11 septembre 2021 entre 10h et 12h30 avec de nombreux invités au micro de Marie-Dominique Privé.