3 juin 1950, Herzog - Lachenal, une victoire sur l'Annapurna

Parce que l’aventure fut passionnée et terrible, parce que son récit a marqué plus de quinze millions de lecteurs dans le monde, l’ascension réussie del’Annapurna (8091 mètres) dans la chaîne de l’Himalaya, par la cordée Maurice Herzog – Louis Lachenal, le 3 juin 1950, est une page exceptionnelle de notre histoire contemporaine.

Le seul fait que des hommes se dressent enfin au sommet d’un sommet de plus de huit mille mètres d’altitude – ouvrant ainsi l’ère des alpinistes…« cosmonautes » ! – aurait suffi à assurer à l’expédition française une renommée internationale. Mais les conditions d’exploration d’un Himalaya presque totalement inconnu, les difficultés de l'ascension, le drame de la retraite et l’étonnant charisme de Maurice Herzog sublimeront l’événement.

70 ans plus tard, Maurice Herzog et la victoire sur l’Annapurna font intimement partie de notre patrimoine. C'est donc un documentaire exceptionnel que France Bleu vous propose dans une première écoute en ligne. Imaginez-vous en 1950 entre 6 et plus de 8 mètres d'altitude avec les équipements de l'époque et dans un pays alors tout juste ouvert au monde... incroyable conquête, récit captivant.

En écoute "L'odyssée de l'Annapurna" avec Maurice Herzog. Copier

L'odyssée de l'Annapurna

Une série documentaire de Guy Chaumereuil

Prise de son et mixage : Michel Thomasson et Francis Cattel

Une production conjointe Atelier de création Provence Alpes Méditerranée / France Bleu Pays de Savoie