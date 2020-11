De l'autre côté du Rhin - Auf den anderen Rheinseite

Kai Littmann - Uff de andere Rhii-Sitt - 6 NOV Copier

Wie jeden Freitag schauen wir auch heute über die Grenze, um zu erfahren, was die deutschen Medien über das Elsass berichten. Seit Wochen beherrscht ein einziges Thema die Schlagzeilen – die beunruhigende Entwicklung der Corona-Krise. Diese Woche ist es kaum anders, oder?

Ja, ich würde gerne über ein anderes Thema sprechen, aber es gibt momentan neben der seltsamen Wahl in den USA leider kein anderes Thema als diese weltweite Pandemie, die alle europäischen Regionen betrifft und damit auch das Elsass. Hierzu habe ich einen interessanten Artikel unserer hervorragenden Kollegin Bärbel Nückles von der Badischen Zeitung gefunden, die ein sehr exaktes Bild der Lage im Elsass zeichnet.

Und was ist der Kollegin von der Badischen Zeitung besonders aufgefallen?

Zunächst einmal die sehr hohe Inzidenzzahl im Elsass, die inzwischen bei über 700 liegt und damit rund 7mal höher als in der benachbarten Ortenau. Der große Unterschied zwischen den beiden benachbarten Regionen ist ein Grund zur Sorge, zumal jetzt auch in der Ortenau die Inzidenz auf über 120 gestiegen ist.

Und was ist der Kollegin sonst noch aufgefallen?

Die Badische Zeitung war vor Ort, als der Weihnachtsbaum auf dem Kléber-Platz aufgestellt wurde und hat dabei Stimmen von Straßburgern gesammelt, die sich einerseits freuten, dass es wie jedes Jahr einen großen Weihnachtsbaum gibt, und andererseits traurig waren, dass dieser Baum dieses Jahr ganz alleine auf dem Kléber-Platz stehen bleibt und es auch voraussichtlich keine Besucher der Stadt geben wird, die diesen Weihnachtsbaum bewundern können. Aber so ist es eben in diesem Jahr – fröhlich Feiern geht eben während dieser Krise nicht.

Und was berichtet die Badische Zeitung noch?

Das ist nicht so richtig erfreulich, was die Kollegin zu berichten hat – nämlich dass die regionalen Gesundheitsbehörden inzwischen die Kontrolle über das Virus verloren haben. So zitiert Bärbel Nückles einen Maxime Rouchon von der regionalen Krankenkasse, der ihr gegenüber sagte, dass man nicht mehr die Kapazitäten habe, die Kontaktpersonen mit Infizierten anzurufen. „Wir schicken ihnen eine SMS, können aber nicht mehr nachvollziehen, ob sich die Leute dann in Quarantäne begeben“. Nur – wenn die Gesundheitsbehörden bereits keinerlei Kapazitäten haben, wer soll dann diese Pandemie noch stoppen? Tagsüber ist die halbe Stadt auf den Beinen und das Virus kann sich munter weiter verbreiten und abends werden alle weggeschlossen – ob diese Art des „Lockdowns“ wirklich zu den gewünschten Ergebnissen führt, ist mehr als zweifelhaft. Dazu erinnert Bärbel Nückles daran, dass dieser „Lockdown“ wesentlich schärfer als in Deutschland ist – und niemand weiß, wie man diese Pandemie stoppen kann. Auch, wenn alle versuchen, irgendwie Weihnachten zu retten, so ist klar, dass es dieses Jahr nichts mehr mit den Festen zum Jahresende wird. Bleiben wir solidarisch und versuchen wir, gemeinsam durch diese schwere Krise zu kommen!