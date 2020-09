De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Und heute ist die lange, lange Pause endlich vorbei, zum ersten Mal seit Februar gibt es heute „Uff de andere Rhii-Sitt“ und seit Februar hat sich viel getan. Wie sehen heute unsere deutschen und badischen Nachbarn das Elsass?

Ach, das ist eigentlich eine traurige Geschichte und es wird viel Zeit und positive Energie brauchen, bevor das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Badnern einerseits und den Elsässern andererseits wieder auf dem Stand von vor der Coronakrise ist. Ob Grenzschließung, schlechte Behandlung der Grenzgänger, seltsame sanitäre Einschätzungen durch das Robert-Koch-Institut in Berlin – irgendwie wurde alles schlecht gemacht, was man schlecht machen kann...

Und heute, ein halbes Jahr nach der Grenzschließung, wie ist die Sicht unserer Nachbarn auf das Elsass heute?

Die Frage muss man auf mehreren Ebenen betrachten. Natürlich hat der Ausbruch des Virus in Mulhouse dem Image des Elsass geschadet. Ebenso wie Bergamo, Antwerpen oder andere Risikogebiete, ist im Elsass das Bild einer gefährlichen Region hängengeblieben. Und leider ist das nicht vorbei, heute berichten praktisch alle deutschen Medien, dass der Bas-Rhin mit seiner Hauptstadt Straßburg wieder in den „roten Bereich“ gerutscht ist und schon wird wieder überlegt, ob man nicht die Grenze schließen sollte, obwohl die drei Monate der geschlossenen Grenze auf beiden Ufern des Rheins üble Folgen hatten. Diese Diskussionen werden von durchaus vernünftigen Menschen geführt, viel schlimmer sind die anti-französischen Ressentiments in der Ortenau, wo man das Gefühl hat, als würden die Elsässer nicht richtig ernst genommen. Und das hat natürlich auch Reaktionen im Elsass hervorgerufen, die dann auch anti-deutsch ausfielen, was man allerdings in dieser Situation verstehen muss.

In Deutschland überlegt man, ob die Grenze wieder geschlossen werden soll?

Die Medien berichten momentan nur von dem sprunghaften Anstieg der Infektionen im Elsass, weisen aber auch darauf hin, dass die riesige Mehrheit der Infektionsfälle nicht einmal mehr ein Krankheitsbild zur Folge hat. Dennoch besteht offenbar die Befürchtung, dass die Corona-Krise erneut starten könnte. Richtig heftig wird es dann allerdings in den Kommentaren, die teilweise jenseits der Grenze des guten Geschmacks liegen.

Und wie wird sich das in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln?

Das weiß leider niemand so genau. Fakt ist, dass das Leben am Oberrhein seit der Grenzöffnung und verschiedenen anderen Maßnahmen wieder halbwegs normal läuft. Die Strassburger können wieder in Kehl oder Offenburg einkaufen, am Wochenende kommen die Menschen aus der Ortenau zum Bummeln nach Straßburg. Doch die Situation kann sich von einem Moment auf den anderen wieder verändern, es kann zu neuen Maßnahmen kommen, niemand kann vorhersehen, wie es nun weitergeht. Aber eines ist klar – Elsässer und Badner sollten jetzt solidarisch miteinander umgehen und diese Krise gemeinsam durchstehen, statt die gleichen Fehler zu machen wie im März. Es lebe die deutsch-französische Solidarität