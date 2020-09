De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Und wieder ist es Freitag und wie jeden Freitag schauen wir, was die deutschen Medien so über das Elsass schreiben. Was für ein Elsass-Thema hat die deutschen Medien in dieser Woche bewegt?

Ganz klar, und das Thema wird uns noch eine Weile begleiten, das Coronavirus und die steigende Zahl Infektionen. Mehrere Zeitungen haben berichtet, dass unser Departement Bas-Rhin wieder in den roten Bereich gerutscht ist und sofort kamen die ersten Reaktionen, die verschärfte Quarantäne, Grenzkontrollen und anderes forderten. Doch ist es überraschend, dass Einrichtungen wie das Robert-Koch-Institut in Berlin dabei nur die Zahl der Infektionen berücksichtigen, nicht aber die deutlich geringere Zahl an Krankheitsverläufen oder gar Einweisungen in die Krankenhäuser.

Rechnet man in Deutschland wieder mit einer Reisewarnung für das Elsass?

Die Frage kann man eigentlich nur in Frankreich beantworten – wenn die Zahl der Infektionen den Schwellenwert von 50 Infektionen pro Woche auf 100.000 Menschen zugrunde legt, dann könnte es sein, dass es zu neuen Maßnahmen kommt. Dabei ist sehr irritierend, dass sich die Situation fast täglich ändert und überall unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden – aber keine Sorge, die Situation in Deutschland ist genauso chaotisch.

Die deutschen Bundesländer treffen alle ihre eigenen Maßnahmen, wie beispielsweise das Tragen von Gesichtsmasken, oder?

Ja, und das ist ein echtes Problem. Verschiedene deutsche Medien haben auch über das Hin und Her um das Tragen von Masken im Freien berichtet und vor allem darüber, dass man nun auf dem Gebiet der Eurometropole auch draußen eine Maske tragen muss. Nur – die Tourismus-Saison ist vorbei, es gibt selbst in der Innenstadt kaum noch Punkte, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammen kommen, und wen man in Parks oder an den Ufern der Ill anstecken soll, das weiß vermutlich nur die Präfektin.

Die Frage muss gestellt werden – bleibt die Grenze zwischen dem Elsass und Baden weiter offen?

Ich wage mal einen Tipp – ja, die Grenze bleibt offen. Der Schaden, den die Grenzschließung im März angerichtet hat, war so groß, dass man jetzt zweimal überlegen wird, bevor man so etwas noch einmal tut. Wesentlich sinnvoller wäre es, die aktuell steigenden Zahlen gemeinsam zu analysieren und vor allem, gemeinsame Maßnahmen zu treffen. Zwischen dem Elsass und Baden sollte es schlauere Lösungen geben, als sich gegenseitig die Tür vor der Nase zu schließen... aber wie gesagt, das ist nur ein Tipp, was tatsächlich passieren wird, dafür gibt es ein französisches Sprichwort - „qui vivra, verra...