De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Es ist Freitag und, wie jeden Freitag schauen wir, was die deutschen Medien über das Elsass berichten. Was für ein Thema hast du heute für uns gefunden?

Tja, normalerweise würden wir im Dezember über die Weihnachtsmärkte in Straßburg, Colmar und den anderen Orten des Elsass berichten, aber leider holt uns zurzeit immer wieder das Thema der Covid-Krise ein. Die deutschen Medien beobachten erstaunt, dass und wie sich die Zahlen in Frankreich und im Elsass verbessern, während sich die Situation gleichzeitig auf der deutschen Seite immer weiter verschlechtert.

Ja, und wie beurteilen die deutschen Medien diese Entwicklung?

Um ehrlich zu sein, niemand versteht, warum Deutschland während der ersten Welle weitaus weniger betroffen war als Frankreich, und warum es jetzt plötzlich genau andersherum ist. Und mehrere Medien haben auch auf die Unterschiede zwischen dem französischen und dem deutschen „Lockdown“ berichtet, wobei vor allem die Ausgangsgenehmigungen ein Thema sind, die es nur in Frankreich und jetzt auch in Griechenland, aber nirgendwo anders gibt. Vor Wochenfrist veranlasste das die Wochenzeitschrift „Die Zeit“, die zu den seriösesten deutschen Medien zählt, einen großen Artikel zu veröffentlichen, in dem Frankreich als „Absurdistan“ bezeichnet wurde und man feststellte, dass sich Frankreich in dieser Krise sehr autoritär entwickelt.

Und was halten die deutschen Medien von den unterschiedlichen Maßnahmen, die in Frankreich und in Deutschland getroffen wurden?

Das ist genau das Problem. Bis Anfang Dezember waren die Maßnahmen in der Tat sehr unterschiedlich, doch seit den ersten Lockerungen auf der französischen Seite muss man feststellen, dass sich das „confinement“ in Frankreich und der „Lockdown“ in Deutschland sehr stark ähneln. In beiden Ländern sind die Restaurants, Bars, Cafés und Freizeiteinrichtungen geschlossen, in beiden Ländern gibt es starke Beschränkungen, was soziale Kontakte und Treffen angeht und genau das macht die Situation so schwer verständlich – in Deutschland und in Frankreich gelten fast die gleichen Vorschriften, doch die Ergebnisse sind völlig unterschiedlich.

Und während man in Frankreich und im Elsass die nächsten Lockerungen plant, verschärft Deutschland die Maßnahmen, oder?

Richtig, diese Woche hat Angela Merkel nach einer Absprache mit den Ministerpräsidenten der Länder verkündet, dass der „teilweise Lockdown“ in Deutschland bis zum 10. Januar 2021 verlängert wird. Und zwischen den Zeilen konnte man hören, dass es am 10. Januar noch lange nicht vorbei sein wird. Und so problematisch dieses Thema ist, es wird uns wohl noch eine ganze Weile begleiten…