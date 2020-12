De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Wie jeden Freitag schauen wir auch heute auf die andere Rheinseite um zu erfahren, was die deutschen Medien in dieser Woche über das Elsass berichtet haben. Was stand denn diese Woche bei den deutschen Medien im Vordergrund?

Ausnahmsweise ging es diese Woche weniger um die Covid-Krise, dafür aber um ein Thema, das auch problematisch ist, nämlich die Erdbeben, die im Großraum Straßburg durch eine Geothermie-Bohrung der Firma Fonroche ausgelöst wurden und die mit einer Stärke von bis zu 3,6 auf der Richterskala in einem ernstzunehmenden Bereich lagen. Über diese Erdbeben haben fast alle großen deutschen Medien berichtet.

Woher kommt das große Interesse der deutschen Medien für diese Zwischenfälle?

Das Interesse liegt wohl daran, dass erst vor wenigen Jahren in Staufen, südlich von Freiburg, eine Geothermie-Bohrung ebenfalls Erdbeben ausgelöst hat, die praktisch die gesamte Innenstadt der historischen Faust-Stadt unbewohnbar gemacht haben. Die Beben haben so große Risse in die Mauern gebracht, dass man bei einigen Gebäuden die ganze Hand durch diese Risse schieben kann und jeden Monat wird überprüft, ob die Gebäude einen weiteren Monat genutzt werden dürfen. Für die Bewohner von Staufen ist diese Situation seit Jahren unerträglich, weswegen man die Situation bei Straßburg sehr aufmerksam verfolgt.

Die Präfektin hat mit den anderen Institutionen entschieden, alle Geothermie-Projekte im Departement zu beenden – gibt es ähnliche Reaktionen in Deutschland?

Nein, denn das Problem ist nicht die Geothermie, die dort, wo sie funktioniert, Fernwärme und Strom ohne Umweltbelastung produziert. Geothermie wird in 29 Ländern für die Stromerzeugung und in 88 Ländern für die Erzeugung von Fernwärme genutzt. Das Problem ist nur, die richtige Stelle für die Bohrungen zu finden.

Und das scheint nicht so einfach zu sein…?

Genau. Da Wasser in eine Tiefe von bis zu 4500 Metern gepumpt wird, weiß man tatsächlich erst nach einer Probebohrung, ob ein Ort für diesen Technologie geeignet ist. Wenn man so eine Stelle findet, ist die Geothermie eine erstklassige Energiequelle, doch wenn man an der falschen Stelle bohrt, kommt es zu diesen Erdbeben. Grundsätzlich sollte man eine Regelung finden, dass wenn eine Probebohrung auf erste Hindernisse stößt, die Arbeiten sofort beendet werden müssen. Aber das machen die Betreiber selten. Da eine solche Probebohrung rund 5 Millionen Euro kostet, versuchen die Betreiber viel zu lange dort weiter zu bohren, wo es bereits Probleme gibt. Doch das ist, wie man in Straßburg und Staufen gesehen hat, gefährlich…