De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Erste Sendung im neuen Jahr – und gleich müssen wir uns wieder mit einem komplizierten Thema auseinandersetzen – nämlich der Frage, ob wir Elsässer noch nach Deutschland zum Einkaufen fahren können. Zu der Frage gibt es jede Menge Gerüchte, die zirkulieren – kannst du uns etwas Klarheit verschaffen?

Ja, zunächst mal ein schönes neues Jahr für das ganze Team und alle Hörerinnen und Hörer! Und ja, unser Thema heute ist kompliziert und betrifft sehr viele Elsässer. Kann man noch in Deutschland einkaufen oder nicht, das ist die Frage und die Politik macht uns die Antwort auf diese Frage nicht gerade einfach. Vorweg muss man sagen, dass es unterschiedliche Regelungen in den drei Bundesländern gibt, die an das Elsass und die Region Grand Est grenzen, also Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Da aber die meisten unserer Hörerinnen und Hörer in der Nähe der Grenze zu Baden-Württemberg leben, konzentrieren wir uns heute auf die Grenze entlang des Rheins.

Und? Einkaufen? Ja? Nein?

Ganz klar nein. Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 16. Dezember 2020, ist ganz eindeutig. Der Aufenthalt in Deutschland ist zwar erlaubt, doch steht eindeutig in der Verordnung, dass alle Einreisenden aus dem Elsass der Quarantäne-Verordnung unterliegen, wenn sie nach Deutschland kommen und Ausnahmen werden NICHT für Reisende gemacht, die aus touristischen Gründen oder zum Einkaufen nach Deutschland einreisen.

Und das bedeutet konkret?

Das bedeutet konkret, dass man zwar theoretisch einkaufen darf, dass die Grenze auch offen ist, aber dass man sich der Quarantäne-Verordnung unterwerfen muss, wenn man zum Einkaufen nach Deutschland fährt. Im Falle einer Kontrolle muss man sich in Deutschland in Quarantäne begeben, was mehrere Tage dauert und Kosten verursacht, da man in dieser Zeit auch eine Unterbringung bezahlen muss. Es wäre vermutlich einfacher und klarer gewesen, hätte man es gleich verboten, nach Deutschland zum Einkaufen zu fahren, statt mit Verwaltungstricks eine Situation zu schaffen, in der man zwar theoretisch alles darf, doch dies in der Praxis unmöglich ist.

Wir lesen aber viele „Posts“ von Elsässern, die berichten, dass sie gerade in Deutschland eingekauft haben…

Das ist so ähnlich wie Berichte von Menschen, die betrunken Auto gefahren sind. Solange sie keinen Unfall bauen und nicht kontrolliert werden, geht das gut, aber das bedeutet noch lange nicht, dass betrunken Autofahren erlaubt ist. Solange Sie niemand beim oder nach dem Einkaufen in Deutschland kontrolliert, werden Sie keine Probleme haben – aber sollten Sie in eine Kontrolle geraten, können Sie richtige Schwierigkeiten bekommen. Von meiner Seite aus kann ich nur davon abraten, zum Einkaufen nach Deutschland zu fahren, denn laut der gültigen Corona-Verordnung ist dies nicht möglich. Und – niemand kann sagen, wie lange dieser Zustand andauern wird…