De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Wie an jedem Freitag schauen wir auch heute, was die deutschen Medien so über das Elsass berichten. Zwischen der Covid-Krise und der allgemeinen Unzufriedenheit der Menschen ist nicht viel Platz für schöne Themen, wie den Wintersport, oder?

Nein, Jonathan, die Themen sind seit einiger Zeit wirklich nicht sehr schön. Auch heute haben wir ein eher bedrückendes Thema, denn mehrere Medien haben über den antisemitischen Zwischenfall letzte Woche berichtet, als sich ein Lieferfahrer von Deliveroo weigerte, Essen eines koscheren Restaurants auszuliefern, mit der Begründung „Ich liefere nicht an Juden“. Dabei gab es gleich zwei dieser Zwischenfälle innerhalb von 20 Minuten in zwei jüdischen Restaurants.

Und was sagen die deutschen Medien dazu?

Nun, die Medien sagen richtigerweise, dass dieser alltägliche Antisemitismus alles andere als ein „französisches“ Problem ist – antisemitische Zwischenfälle gibt es leider in praktisch allen Ländern, in denen es eine jüdische Gemeinde gibt. Was allgemein auffällt, ist die Unverfrorenheit, mit der heute öffentlich antisemitische Positionen vertreten werden. Vor einigen Jahren gab es solche Äußerungen höchstens im privaten Bereich, was schon schlimm genug war, doch heute ist Antisemitismus, ebenso wie andere extremistische Einstellungen, fast schon hoffähig geworden und das ist eine Entwicklung, der man entgegensteuern muss, sowohl in Frankreich wie in Deutschland und in allen Ländern, in denen dieses Problem existiert.

Und gleichzeitig haben diese Zwischenfälle auch ein anderes Problem aufgezeigt, nämlich die prekären Arbeitsverhältnisse bei Lieferdiensten wie Deliveroo, oder?

Genau, Jonathan, denn als die Firma Deliveroo auf diesen Zwischenfall angesprochen wurde, war die erste Reaktion sehr abweisend und das Unternehmen erklärte, dass der betreffende Lieferfahrer kein Angestellter von Deliveroo sei. Technisch mag das stimmen, da solche Dienste, ebenso wie Uber oder AirBnB oder andere nur mit Subunternehmern arbeiten, was rechtlich sehr fraglich ist, da diese „Subunternehmer“ Firmenuniformen tragen und eine einheitliche Ausrüstung verwenden und vor allem, exklusiv für das Unternehmen arbeiten. In einer zweiten Stellungnahme distanzierte sich Deliveroo dann klar von diesem Fahrer, kündigte eine interne Untersuchung an und erklärte, dass wenn sich die Vorwürfe bestätigen, der Fahrer sofort entlassen wird. Dazu hat gestern di Staatsanwaltschaft Straßburg eine viermonatige Haftstrafe ohne Bewährung gefordert, wobei der Angeklagte allerdings trotz aller erdrückenden Zeugenaussagen alles abstreitet und behauptet, er habe die Lieferung verweigert, da die Lieferadresse zu weit entfernt gewesen wäre.