De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Heute ist nicht nur Freitag, sondern ein ganz besonderer Freitag, nämlich der 22. Januar und damit der „Deutsch-Französische Tag“. Wie sieht es aus, feierst du diesen Tag heute und überhaupt, warum hat man dieses Datum, den 22. Januar, für diesen Tag gewählt?

Fangen wir mit der zweiten Frage an. Der 22. Januar ist deshalb das Datum für den „Deutsch-Französischen Tag“, da am 22. Januar 1963 General de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer den Elysée-Vertrag unterzeichnet hatten, der die Grundlage für die deutsch-französische Aussöhnung und Zusammenarbeit legte. Ebenfalls an einem 22. Januar, nämlich 2019, wurde der Aachener Vertrag unterschrieben, der eine Art Fortführung des Elysee-Vertrags ist, der viele neue Möglichkeiten in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bietet. Und um auf deine erste Frage zu antworten – nein, ich feiere heute nicht, denn momentan befinden sich die deutsch-französischen Beziehungen in einer Talsohle. Aber auch, wenn ich nicht feiere, so finden heute jede Menge virtueller Veranstaltungen statt, um diese Tag zu begehen.

Oh – und wieso sagst du, dass die deutsch-französischen Beziehungen in einer Talsohle sind?

Das liegt an der Covid-Pandemie. Der erste große Bruch fand im März 2020 statt, als Deutschland einseitig die Grenze zu Frankreich schloss. Seitdem kam es zu zahlreichen Zwischenfällen an dieser Grenze und im Laufe des letzten Jahres kam die grenzüberschreitende Zusammenarbeit praktisch zum Erliegen. Heute haben wir die seltsame Situation, dass die Grenze offiziell noch offen ist, aber in der Praxis kaum noch jemand auf die andere Rheinseite fahren darf, ohne sofort den Quarantäne-Pflichten zu unterliegen.

Und was für Veranstaltungen finden heute statt?

Auf der Internet-Site „france-blog“ findet man die ganze Liste der Veranstaltungen. So organisiert beispielsweise das Deutsch-Französische Jugendwerk eine virtuelle Konferenz mit Jugendlichen aus beiden Ländern zum Thema „Menschenrechte in Deutschland und Frankreich“, dazu gibt es verschiedene Kulturveranstaltungen, die praktisch alle virtuell organisiert werden. Dazu gibt es Online-Stammtische, Online-Konferenzen, Online-Konzerte und alles, was man sich so vorstellen kann. Ich hoffe nur, dass man auch offen die aktuellen Probleme anspricht, denn heute einfach so zu tun, als sei alles prima in den deutsch-französischen Beziehungen, das wäre falsch. Eine gute Freundschaft muss sich gerade in Krisenzeiten bewähren und das ist momentan nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz führt an der weiteren Entwicklung der Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich kein Weg vorbei und wir sollten alle zusammen arbeiten, damit das Leben in der Grenzregion wieder einfacher wird. Die Pandemie wird nicht ewig dauern und danach wird man diese Beziehungen reparieren und wieder aufbauen müssen.