De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Es ist Freitag und was machen wir zusammen an jedem Freitag? Richtig – wir schauen über den Rhein um zu sehen, was die deutschen Medien über das Elsass schreiben. Und was haben wir heute für ein Thema?

Na ja, wir könnten jetzt natürlich über die erschwerten Einreisebedingungen nach Frankreich sprechen, die inzwischen ebenso scharf sind wie diejenigen nach Deutschland. Aber inzwischen hat jeder begriffen, dass es momentan praktisch nicht möglich ist, ganz normal ins Nachbarland zu fahren. Also lassen wir das Thema heute mal beiseite und sprechen lieber darüber, dass die Stadt Straßburg der französischen Regierung ein Pilotprojekt angeboten hat, in dessen Rahmen schrittweise und vorsichtig Kultureinrichtungen wieder geöffnet werden sollen. Damit wäre Straßburg ein Vorreiter für eine Entwicklung, die irgendwann einmal dazu führen muss, dass sich das Leben wieder etwas normalisiert.

Und wie soll dieses Straßburger Pilotprojekt aussehen?

Laut dem Angebot, dass Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian Premierminister Castexc unterbreitet hat, soll diese Öffnung von Kultureinrichtungen schrittweise erfolgen. In einer ersten Phase soll sich dieses Angebot an drei Zielgruppen richten: Kinder, Studenten und sozial schwache Personen. Im Rahmen eines extrem strikten sanitären Protokolls sollen diese drei Zielgruppen wieder in Museen, Kinos, Theater, Oper und andere Kultur-Stätten gebracht werden.

Und wie soll dieses strenge sanitäre Konzept aussehen?

Dieses Konzept muss man sich ungefähr wie eine Kombination aus allen bisher verhängten sanitären Maßnahmen vorstellen. Ganz kleine Gruppen, systematisches Lüften der Veranstaltungsorte, Abstand, Handgel, Masken, keine Verteilung von Flyern oder anderem Informations-Material, Besuchswege in einer Richtung, damit sich die Wege der Menschen nicht kreuzen können.

Das Angebot richtet sich nur an wenige Menschen – was für Folgerungen kann man aus so einem Experiment ziehen?

Das Experiment bietet zahlreiche Vorteile. Zum einen verhindert man, dass sich diese Zielgruppen völlig von der Kultur entfernen und gleichzeitig ist es ein Signal an die ganze Bevölkerung, dass diese Einschränkungen nicht ewig dauern werden und es irgendwann auch wieder anders, normaler weitergehen wird. Und last, but not least, wäre ein solches Pilotprojekt auch ein wichtiges Signal an die Kulturschaffenden, die langsam wieder ihre Arbeit aufnehmen könnten und auch das ist wichtig, denn viele Künstler und Künstlerinnen leben heute am Rand zum absoluten Existenzminimum und sind ernsthaft gefährdet.

Und wann wissen wir, ob dieses Pilotprojekt wirklich stattfindet?

Das ist schwer zu sagen. Der Vorschlag wurde schriftlich am 2. Februar in Paris eingereicht, jetzt liegt es einzig an der Regierung, ob und wann dieses Projekt stattfindet. Allerdings wäre es wirklich wichtig, würde man jetzt ein Szenario entwickeln, das den Menschen zeigt, dass diese ganze Krise auch eines Tages vorbei sein wird…