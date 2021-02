De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

C'est vendredi et c'est l'heure de notre revue de presse allemande. Aujourd'hui nous avons un sujet qui a presque été oublié : ce week-end nous sommes au milieu de la 5ème saison, le carnaval, qui a été annulé cette année à cause de la pandémie.

Es ist Freitag und eigentlich Zeit für unsere deutsche Presseschau, aber heute haben wir ein Thema, das fast in Vergessenheit geraten wäre – den dieses Wochenende sind wir mitten in der 5. Jahreszeit, dem Karneval. Und der fällt ja wegen der Pandemie dieses Jahr aus – wie ist es, verfällt Deutschland dieses Wochenende in eine Depression?

Aber nein, ganz im Gegenteil! Natürlich ist es traurig und bitter, dass die großen Sitzungen nicht vor Publikum stattfinden können und vor allem die Umzüge ausfallen, aber dennoch findet der Karneval statt – nur eben virtuell. Dabei können die Narren wesentlich mehr Veranstaltungen verfolgen als in normalen Jahren, da man bei allen virtuellen Veranstaltungen dabei sein kann.

Also doch Karneval! Aber man hört, dass der Ausfall des Straßenkarnevals auch einen enormen finanziellen Verlust mit sich bringt, stimmt das?

Ja, leider. Nach Schätzungen von Experten müssen die Karnevalshochburgen wie Köln, Mainz oder Düsseldorf, aber auch die Karnevalsgesellschaften, einen Verlust von 1,5 Milliarden Euro verkraften und das tut natürlich weh. Aber – trotz aller Widrigkeiten kann nichts die 5. Jahreszeit stoppen!

Genau, schauen wir auf das, was geht – wo können die Menschen am Karneval teilnehmen?

Im Internet und vor dem Fernseher. Die Karnevalsgesellschaften haben mit viel Aufwand ein Programm organisiert, damit die Narren auch dieses Jahr nicht auf ihre Stars wie die Höhner, Brings und andere verzichten müssen. Über das Internet kann man das Streaming-Format „Jeckstream“ aus Köln abrufen. Aber klar, auch, wenn man Karnevalssitzungen und Konzerte per Livestream oder am Fernseher verfolgen kann, so ist es natürlich nicht das gleiche wie Karneval mit Freunden, Familie und Unbekannten auf der Straße zu feiern. Doch die Alternative wäre gewesen, dass überhaupt kein Karneval stattfindet, was für viele Narren noch schlimmer gewesen wäre.

Und wer ärgert sich am meisten darüber, dass der Straßenkarneval dieses Jahr ausfällt? Die Narren, die Kinder, die Organisatoren?

Aber nein, diejenigen, die sich am meisten ärgern werden, sind die Zahnärzte! Denn dieses Jahr werden keine Tonnen Bonbons und andere Süßigkeiten von den Karnevalswagen geworfen und das ist zwar schade für die Bonbon-Industrie und Zahnärzte, aber sicherlich gut für die Zahnhygiene der Kinder. Aber Spaß beiseite, es ist beeindruckend, wie die Organisatoren des Karnevals den widrigen Umständen trotzen und dennoch eine Art Notprogramm auf die Beine stellen, mit dem die Menschen eine Art Streifzug durch den deutschen Karneval machen können und das gilt natürlich auch für die Internet-Nutzer im Elsass, die so vielleicht einmal den rheinischen Karneval entdecken können, der sich sehr von der traditionellen alemannischen Fastnacht unterscheidet. In diesem Sinne – Narri !

NARRO !