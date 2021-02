De l'autre côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

C'est vendredi et c'est l'heure de notre revue de presse allemande. Une façon de parler du covid autrement en évoquant les restaurants étoilés Michelin en Alsace..Diese Woche geht es in der deutschen Presse um unsere Sterne-Restaurants.

Uff de andere Rhii-Sitt – 19 FEB 2021

Heute ist Freitag und jeden Freitag um kurz nach halb neun schauen wir zusammen, was die deutschen Medien über das Elsass berichten. Vermutlich gibt es nicht viel andere Themen als Covid und Grenze, oder?

Ganz falsch! Heute haben wir ein nettes Thema, nämlich die Gastronomie! Die Badische Zeitung berichtete ausführlich über die Sterne im neuen Guide Michelin und man freut sich darüber, dass das Elsass wie so häufig zu den fleißigen Sternesammlern zählt und das, obwohl die Restaurants seit März 2020 gerade einmal 5 Monate öffnen konnten.

Wie kommt es, dass sich die deutschen Medien ausgerechnet jetzt um die Michelin-Sterne im Elsass kümmern, wo diese ohnehin geschlossen sind und niemand zum Essen einreisen darf?

Tja, dahinter steckt wohl die Erkenntnis, dass auch diese Krise nicht

ewig dauern wird und es demnächst wieder einmal möglich sein wird, zum Essen ins Elsass zu fahren!

Sag uns nochmal, wer die Michelin-Sterne im Elsass sind, die sich schon bald wieder auf deutsche Gourmets an ihren Tischen freuen können...!

Also, in dieser Ausgabe ging es erst einmal um die neuen Michelin-Sterne im Bas-Rhin und das sind: „La Merise“ in Laubach, das einen zweiten Stern bekommen hat und folgende Restaurants haben ihren ersten Stern erhalten: „Les Plaisirs Gourmands“ in Schiltigheim, „Au Gourmet“ in Drusenheim, „Le Jardin Secret“ in der Wantzenau und ein alter Bekannter – das „Crocodile“ in Straßburg, das gerne wieder an die Zeiten von Emil Jung anknüpfen würde und nun auch wieder einen Stern hat.

Aber dazu kommen noch diejenigen, die ihre Sterne behalten haben, oder?

Genau, einen Stern haben in Straßburg auch das „Umami“, das „Buerehiesel“, das „1741“ und „Les Funambules“.

Michelin-Sterne sind natürlich eine tolle Sache, aber die Restaurants sind immer noch geschlossen. Werden diese Restaurants alle die Krise überstehen?

Das ist natürlich schwer zu sagen, so lange niemand weiß, wie lange es dauern wird, bis das Leben wieder normal verläuft. Die Top-Adressen verfügen aber häufig über größere Reserven oder Rücklagen als kleinere Restaurants und haben daher größere Chancen, diese lange Durststrecke zu überstehen. Andere haben Liefer- oder Abholangebote, aber trotzdem verzeichnen auch diese Restaurants Umsatzrückgänge von 25 bis 80 %.

Und achten deutsche Touristen normalerweise auf Michelin-Sterne und andere Auszeichnungen?

Aber absolut! Wer es sich leisten kann, organisiert seinen Elsass-Ausflug immer auch um einen oder mehrere Besuche in den Toprestaurants herum und die Gastronomie war, ist und wird ein Highlight des elsässischen Tourismus bleiben. Und wenn dann eines Tages der Tourismus wieder anläuft, ist es natürlich ein echter Publikums-Magnet, wenn man als Küchenchef einen Stern am Restaurant hängen hat. Aber so oder so sind diese Michelin-Sterne erfreulich – sie erinnern uns daran, dass es irgendwann auch wieder normal weitergehen wird!