De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Tja, Jonathan, leider. Die Situation im deutsch-französischen Grenzgebiet gibt weiterhin Anlass zu großer Sorge, speziell, seit das Departement Moselle zur „Hochrisiko-Zone mit starker Präsenz von Varianten“ eingestuft wurde, was zu massiven Behinderungen für die 16.000 Berufspendler mit sich führt, die täglich aus dem Departement nach Deutschland zum Arbeiten fahren müssen und die täglich bei der Einreise einen aktuellen Test vorlegen müssen.

Aber das ist im Departement Moselle – inwieweit betrifft das denn das Elsass?

Noch betrifft es das Elsass nicht, Jonathan, doch das kann sich schnell ändern. Immerhin sind rund 60% der im Departement Moselle getesteten Infizierten mit dem deutlich ansteckenderen südafrikanischen Virus unterwegs und in einer mobilen Gesellschaft ist es fast logisch, dass diese Variante auch ihren Weg ins Elsass findet. Sollte das passieren, wäre wohl auch eine Verschärfung der Grenzkontrollen zwischen dem Elsass und Baden-Württemberg unausweichlich.

Aber eine erneute Schließung der Grenze wollen doch alle verhindern?

Das stimmt, Jonathan. Und offenbar haben seit der Grenzschließung im März 2020 auch alle dazu gelernt. So war es bereits bemerkenswert, dass das Robert-Koch-Institut in Berlin die Situation im Departement Moselle gesondert bewertet hat – bislang erfolgten die Einstufungen der Risikozonen immer nach Regionen, was in diesem Fall bedeutet hätte, dass die ganze Region Grand Est und damit auch das Elsass von dieser Verschärfung der Lage an der Grenze betroffen gewesen wäre. Daran erkennt man, dass man sich in Berlin so organisiert hat, dass eine Verschlechterung der Lage an der Grenze zwischen Elsass und Baden noch vermieden werden konnte. Doch das geht nur so lange gut, wie die Zahlen nicht wieder explodieren.

Und was würde passieren, wenn die Zahlen wieder stark ansteigen?

Auch für diesen Fall versucht man zu planen. So schlägt der Innenminister von Baden-Württemberg Thomas Strobl für einen solchen Fall die Einrichtung gemeinsamer deutsch-französischer Testzentren an den Grenzübergängen vor, ein Vorschlag, der auch vom stellvertretenden Vorsitzenden des Deutsch-Französischen Parlaments Andreas Jung unterstützt wird. Ob es dazu kommt, werden wir mit der wöchentlichen Einstufung der Risikozonen durch das Robert-Koch-Institut erfahren. Hoffen wir einfach mal, dass die Zahlen nicht steigen, sondern weiter sinken und alles wieder etwas normaler wird… bis dahin: Masken tragen, Abstand halten, Hände waschen und sich so gut schützen, wie das eben geht…