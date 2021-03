De l'Autre Côté du Rhin - Auf der anderen Rheinseite

Es ist Freitag und auch heute werfen wir einen Blick auf die andere Rheinseite. Allerdings werden wir heute nicht schauen, was die Medien über das Elsass schreiben, sondern wir wollen sehen, was für Auswirkungen die Landtagswahlen am Sonntag in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf das Elsass haben werden – also, was sagen die letzten Umfragen?

Zunächst muss man wohl auf den aktuellen Skandal in Deutschland hinweisen, wo mehrere Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU Provisionen für die Vermittlung von Bestellungen von medizinischen Masken kassiert haben und die Partei verlassen mussten. Dieser Vorgang hat in den letzten Tagen zu starken Umfrage-Verlusten für die CDU geführt und könnte am Sonntag eine starke Auswirkung auf die Ergebnisse haben. Fangen wir mit den aktuellen Zahlen an.

Vielleicht zuerst Baden-Württemberg?

Ja. Die Situation in Baden-Württemberg ist ziemlich klar. Die Grünen liegen mit rund 32% deutlich vor der CDU mit 25%, AfD, FDP und SPD liegen dichtauf, bei 12, 11 und 10 %. So, wie es aussieht, wird die Koalition Grüne-CDU unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann wohl für eine neue Legislaturperiode weitermachen können.

Und wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?

Hier ist die Situation deutlich spannender. Durch die Verluste der CDU in den letzten Tagen liegen die SPD der Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die CDU in den Umfragen auf einmal gleichauf bei rund 30% und nachdem es lange so aussah, als gäbe es einen Regierungswechsel in Mainz, könnte es nun auch sein, dass die aktuelle Koalition SPD, Grüne und FDP doch weitermachen kann. Doch was Rheinland-Pfalz angeht, wird es am Sonntagabend bis zuletzt spannend bleiben.

Und was für Auswirkungen werden diese Wahlen auf das Elsass und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben?

Was Baden-Württemberg angeht, wird sich wohl nichts ändern. Das Land ist stark in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit engagiert und alle laufenden Projekte werden, natürlich nach der Pandemie, normal weiterlaufen können. In Rheinland-Pfalz wird man abwarten müssen, ob Malu Dreyer ihr Amt als Ministerpräsidentin behalten kann oder ob es doch einen Regierungswechsel gibt. Doch selbst im Fall eines Regierungswechsels dürfte sich relativ wenig an der deutsch-französischen Zusammenarbeit ändern, da auch die CDU in Süddeutschland dieser Zusammenarbeit die gleiche Bedeutung einräumt wie die politischen Konkurrenten. Aber – das sind jetzt nur die Umfragen und in den letzten Jahren haben wir gesehen, dass die Wahlergebnisse häufig stark von den Umfragen abgewichen sind. Also schauen wir uns das am Sonntagabend in Ruhe an und nächsten Freitag werden wir hier gemeinsam die Ergebnisse analysieren!