De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Es ist Freitag und vor dem Wochenende schauen wir wie jeden Freitag über den Rhein. Nachdem am letzten Sonntag Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren, wollen wir heute noch einmal einen Blick auf die Ergebnisse werfen und schauen, wie diese Wahlen ausgegangen sind und was die Ergebnisse für das Elsass zu bedeuten haben. Also, wie sind die beiden Wahlen ausgegangen?

In der deutsch-französischen Grenzregion haben die Wählerinnen und Wähler für Kontinuität gestimmt. Sowohl in Baden-Württemberg, als auch in Rheinland-Pfalz können die bisherigen Ministerpräsidenten weitermachen.

Hast du die Zahlen für uns?

Na klar! Fangen wir in Baden-Württemberg an, wo die Grünen einen überzeugenden Sieg eingefahren haben. Mit 32,6 % der Stimmen sind die Grünen klar die stärkste Partei, vor der CDU mit 24,1 %, der SPD mit 11,0 %; der FDP mit 10,5 % und der AfD mit 9,7 %. Mit diesem Ergebnis hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann sogar die Wahl, mit dem er künftig in Stuttgart regieren will – er kann die bisherige Koalition mit der CDU weiterführen, aber mathematisch ist auch eine Koalition der Grünen mit SPD und FDP möglich.

Und in Rheinland-Pfalz?

Hier war das Rennen bereits spannender. Noch vor wenigen Wochen führte die CDU in den Umfragen vor der SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, doch auf der Zielgerade konnte die SPD doch noch einen deutlichen Erfolg einfahren. Mit 35,7 % ist die SPD stärkste Partei, die CDU kommt auf 27,7 %, die Grünen holen 9,3 %, die AfD 8,3 %, die FDP 5,5 % und die Freien Wähler 5,4 %. Mit diesem Ergebnis kann die Koalition Grüne-SPD-FDP in Mainz weiterregieren.

Wie erklärt sich das schlechte Ergebnis der CDU?

Gute Frage, Jonathan. In beiden Ländern hat die CDU das schlechteste Ergebnis aller Zeiten einstecken müssen und es sieht so aus, als hätte der „Maskenskandal“, bei dem mehrer Abgeordnete der CDU Provisionen für Maskenbestellungen kassiert hatten, das Vertrauen der Menschen in die CDU massiv erschüttert. Auch auf nationaler Ebene sind die Konservativen gerade in einer sehr schwierigen Situation.

So – nun die entscheidende Frage: Was bedeuten diese Wahlergebnisse für das Elsass?

Eigentlich ist das eine gute Nachricht, Jonathan, denn dadurch, dass die bisherigen Teams im Amt bleiben, werden auch alle Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie bisher weiterlaufen können. Das wird zwar erst der Fall sein, wenn die aktuelle Pandemie endlich besser beherrscht wird, doch der Moment wird kommen. Und dann haben wir auf der deutschen Seite in der Grenzregion Teams, die mit den Dossiers vertraut sind, es gibt bestehende Kontakte mit den elsässischen Partnern und das ist in der aktuellen Situation sehr wichtig, damit es irgendwann einen guten Neustart der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geben kann!