De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Absolut, Jonathan, mehrere deutschsprachige Medien haben über die Absage der „Foire aux Vins“ in Colmar berichtet, einem der größten und wichtigsten Musikfestivals in der Region. In der aktuellen Covid-Pandemie ist die Planung solcher Veranstaltungen praktisch nicht mehr möglich, da es natürlich im Vorfeld viel zu tun gibt, wie beispielsweise die Verträge mit den Künstlern und das ist momentan einfach nicht möglich. Besonders fiel den deutschen Medien dabei auf, dass die „Foire aux Vins“ Anfang August stattfinden sollte, was darauf schließen lässt, dass viele heute schon der Meinung sind, dass diese Pandemie deutlich länger dauern wird als den Monat Mai, wenn die moisten europäischen Länder die sanitären Maßnahmen wieder lockern wollen. Doch im Gegensatz zu anderen Festivals bietet die „Foire aux Vin“ im Dezember ein „Trostpflaster“ an…

Und wie sieht dieses Trostpflaster aus?

Geplant ist eine „Cuvée Givrée“ vom 27. bis 30. Dezember dieses Jahres, eine Art „Mini-Foire“, deren Programm allerdings noch nicht feststeht. Aber man versucht wenigstens, die Veranstaltung irgendwie am Leben zu halten. Andere große Veranstaltungen sind dagegen bereits ganz abgesagt worden.

Wie zum Beispiel?

Da wäre beispielsweise das Reggae-Festival „Summer Vibration“ in Sélestat, das in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden war und dessen Ausgabe 2021 komplett ausfällt – das Publikum wird also bis 2022 warten müssen. Auf deutscher Seite wurde bereits das ZMF in Freiburg im Juni und Juli abgesagt, das „Zeltmusikfestival“, das auch jedes Jahr Weltstars der Musik an den Oberrhein lockt. Und auch die Kunstmesse „ART“ in Karlsruhe findet dieses Jahr nur virtuell statt, die nächste Ausgabe wurde auf den Februar 2022 terminiert.

Und gibt es auch Veranstaltungen und Festivals, die nicht abgesagt wurden?

Nun, zahlreiche Veranstaltungen warten momentan noch ab, wie sich die Lage entwickelt, doch wird das mit fortschreitender Zeit immer schwieriger.

Ja, zum Beispiel das „Festival du Houblon“ in Haguenau im August ist noch auf dem Programm, ebenso wie alle Herbstmessen am Oberrhein, beginnend mit der „Foire Européenne“ in Straßburg, die „Baden-Messe“ in Freiburg und Baden-Baden und auch die Ende September stattfindende „Oberrheinmesse“ in Offenburg. Allerdings sind diese Informationen mit Vorsicht zu genießen, denn niemand kann heute sagen, wie sich die Pandemie weiter entwickelt und ob im Spätsommer oder Herbst tatsächlich Veranstaltungen stattfinden können. Hoffen wir also erst einmal das Beste und wer weiß, vielleicht sieht die Welt in der zweiten Jahreshälfte schon ganz anders aus.