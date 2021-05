De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Genau Jonathan, deutschsprachige Medien haben ein Thema aus dem Elsass aufgenommen, das beispielhaft ist – nämlich die Unterstützung von Studenten während dieser Coronakrise. Gleich zwei Programme wurden aufgelegt, eines von der Eurometropole Straßburg, das andere von der Collectivité Européenne d’Alsace, der CEA, mit denen Studenten geholfen wird, die aufgrund des Wegfalls ihrer Studentenjobs Mietrückstände haben oder die Stromrechnung nicht bezahlen können.

Und wie sehen diese beiden Programme aus?

Die CEA hat schon längst mit ihrem Programm begonnen und bisher 1.200 Scheckheft mit jeweils 100 € Guthaben verteilt, wie uns Fatima Jenn mitteilte, die bei der CEA für den Plan zum Wiederanlauf zuständig ist. Dazu können Studenten, die in Schwierigkeiten sind, über die Internetsite der CEA einmalig 600 € als Mietzuschuss und 250 € für offene Strom-, Wasser- oder Gasrechnungen beantragen, was eine sehr konkrete Hilfe ist.

Und bei der Eurometropole?

Bei der Eurometropole Straßburg können Studenten in Schwierigkeiten ebenfalls einmalig 300 € beantragen, als Zuschuss für Miet- und Energiekosten.

Und kann jeder Student diese Hilfen beantragen?

Nein, Jonathan, die Studenten müssen nachweisen, dass ihnen seit dem Frühjahr 2020 mindestens 20% weniger Geld zur Verfügung steht, weil entweder die Eltern auch in Schwierigkeiten stecken oder ihre Studentenjobs weggefallen sind. Das ist aber auch normal, denn bei diesen Hilfen geht es ja nicht darum, den Kindern reicher Eltern unter die Arme zu greifen.

Und was hält man in Deutschland von diesen Hilfen?

Speziell diese Hilfen finden große Anerkennung, wobei diese Anerkennung auch Grenzen hat, denn momentan ist man in allen Ländern und Regionen vor allem mit sich selbst beschäftigt und achtet wenig darauf, was im Nachbarland passiert. Aber grundsätzlich werden momentan alle solidarischen Aktionen positiv aufgenommen und es müsste eigentlich noch viel mehr solcher Hilfen geben.

Reichen diese Hilfen denn aus?

Nein, in vielen Fällen nicht. Daher ist dies eine gute Gelegenheit, auch allen privaten Initiativen, Vereinen und Verbänden zu danken, die seit Beginn der Pandemie an der Seite der Bedürftigen stehen und diese täglich mit dem Notwendigsten versorgen. Diese Vereine und Initiativen arbeiten zumeist abseits des Lichts der Öffentlichkeit und verdienen, dass man sie unterstützt. In vielen sozialen Bereichen wären wir heute bereits ohne diese privaten Solidar-Initiativen nicht mehr in der Lage, den Schwächsten in unserer Gesellschaft zu helfen. Insofern – ein großes Bravo und Dankeschön an alle institutionellen und privaten Helfer!