De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Aujourd'hui vendredi, Kai Littmann est avec nous et pour une fois, il ne s'agit pas de la pandémie ou de la situation à la frontière, mais de la langue alsacienne - à quoi les médias allemands se sont-ils intéressés exactement ?

Es ist Freitag, kurz vor dem Wochenende, und wie jeden Freitag wollen wir auch heute sehen, was die deutschen Medien über das Elsass schreiben. Und heute geht es ausnahmsweise mal nicht um die Pandemie oder die Situation an der Grenze, sondern um die elsässische Sprache – was genau hat denn da die deutschen Medien interessiert?

Tja, Jonathan, der Fall ging auch durch die französischen Medien, als ein 16jähriges Mädchen im Internet bei einem Hersteller von Sportschuhen ein Paar Laufschuhe bestellen wollte. Das allerdings ging nicht, da in der Eingabemaske der Internet-Site das Feld „Wohnort“ nur 15 Zeichen erlaubte. Aber das Mädchen kam aus Niederschaeffolsheim, und dieser Ortsname hat eben 20 Zeichen und passte deswegen nicht ins Bestellformular.

Ja, und was haben die deutschen Medien dazu kommentiert?

Unser Kollege Jürgen Lorey von der Mittelbadischen Presse hat sich einen Spaß gemacht und Ortsnamen im Elsass herausgesucht, von denen man aus vermutlich auch keine Laufschuhe bestellen kann, wie Breuschwickersheim (18 Zeichen), Souffelweyersheim (17 Zeichen) oder Gumbrechtshoffen (16 Zeichen). Und, nicht ganz ernst gemeint, stellt sich der Kollege nun die Frage, ob das nicht eine Diskriminierung ist, wenn Elsässer aufgrund von langen Ortsnamen keine Schuhe im Internet bestellen können.

Und was waren die Reaktionen auf diese Meldung?

Die deutschen Medien haben gestaunt, dass der Tweet, den die 16jährige geschrieben hatte, 5000 Mal geteilt wurde und über 45 000 Likes erhielt. Immerhin, Niederschaeffolsheim ist der längste Ortsname in Frankreich und das dürfte den einen oder anderen Online-Anbieter dazu bewegen, vielleicht die Feldlänge des Feldes „Wohnort“ etwas großzügiger zu gestalten. Auf jeden Fall war der Zwischenfall Grund genug, die elsässische Sprache etwas humoristisch unter die Lupe zu nehmen, zumal es sich hier um Ortsnamen handelt, die außer Elsässern kein Franzose richtig aussprechen kann…

Ja, und hat dieser Hersteller reagiert?

Das hat er, in der Tat! Das Feld „Wohnort“ wurde verlängert und zumindest bei diesem Anbieter können künftig alle Elsässer bestellen, auch diejenigen, die in Orten mit extrem langen Namen wohnen! Und offenbar, das verriet die Bürgermeisterin von Niederschaeffolsheim, Brigitte Steinmetz, gibt es das Problem auch bei anderen Anbietern, oder auch beim Ausfüllen von Meldeformularen in Hotels. Aber das dürfte sich nun ändern, ganz Frankreich und auch ein Teil Deutschlands weiß jetzt, dass Niederschaeffolsheim der längste Ortsname Frankreichs ist und dass es auch dort Menschen gibt, die gerne im Internet bestellen. Und das wird wohl künftig einfacher werden…