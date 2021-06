De l'Autre Côté du Rhin - Auf der Anderen Rheinseite

Es ist Freitag, der Sommer hat angefangen, das Wetter ist nicht schlecht und wie jeden Freitag schauen wir auch heute, was die deutschen Medien über das Elsass berichten. Und – was gab es in dieser Woche an „Elsässer News“ in den deutschen Medien?

Sagen wir mal so, Jonathan, es ist eigentlich eher ein deutsch-französisches Thema. Alles fiebert der Fußball-Europameisterschaft entgegen und vor allem dem ersten Spiel der deutschen und der französischen Mannschaften, die zum großen Klassiker antreten. In diesem Zusammenhang haben viele Medien die beiden letzten Testspiele verglichen, das 3:0 der Equipe Tricolore gegen Bulgarien und das 7:1 der deutschen Mannschaft gegen Lettland.

Und, wie ist die Stimmung in Deutschland? Zuversichtlich?

Eigentlich nicht so sehr, Jonathan, denn auch den deutschen Medien ist klar, dass Frankreich bei dieser EURO 2021 das mit Abstand am stärksten besetzte Team hat. Das 7:1 der deutschen Mannschaft hat kaum Aussagekraft, da die Letten ein extrem schwacher Gegner waren, während beim 3:0 des französischen Teams gegen die stärkeren Bulgaren an vielen Stellen deutlich wurde, wie gut das Team besetzt ist.

Was wird den Ausschlag beim Spiel am Dienstag geben, wenn Frankreich auf Deutschland trifft?

Sagen wir es mal so. Von den einzelnen Spielern her gibt es kein anderes Team, das über derart gute Spieler verfügt. Mbappé, Griezmann, Pogba und die anderen sind eben nicht zu Unrecht Weltmeister. Die deutsche Mannschaft wird versuchen, das französische Spiel zu stören und den einen oder anderen Konter zu setzen. Am Ende wird es darauf ankommen, wer als Team konzentrierter auftritt – alleine von der Klasse der Spieler her müsste es eigentlich eine klare Angelegenheit für Frankreich werden.

Aber Deutschland ist doch das, was man eine „Turniermannschaft“ nennt, oder?

Das stimmt und alle Prognosen werden mit dem Anpfiff am Dienstag Makulatur. Natürlich hat Deutschland Chancen, aber das Team befindet sich gerade in einem Generationswechsel, der eher schwierig verläuft. Ich erinnere nur an zwei der letzten Länderspiele, das 0:6 gegen Spanien und das 1:2 gegen Nord-Mazedonien… Der ganz klare Favorit am Dienstag ist Frankreich und Deutschland wird auch gegen Portugal Probleme haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es eine Sensation und für das deutsche Team wäre bereits ein Unentschieden ein riesiger Erfolg. Aber – genaues werden wir erst am Dienstag wissen, wenn das Spiel vorbei ist und wir am Oberrhein sind ja in einer schönen Position: Egal, wer gewinnt, es wird eine Mannschaft von Oberrhein sein! Da darf man es ruhig sportlich angehen und sagen – möge der Bessere gewinnen!