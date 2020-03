Nous vous invitons à télécharger ces 10 épisodes exclusivement féminins de "Passeport pour l'aventure" où Catherine Destivelle, Sarah Marquis, Caroline Riegel et d'autres femmes racontent comment elles ont affronté la mer, la montagne, le désert... souvent avec des moyens très modestes. Des femmes qui ont choisi l’aventure comme destinée.

Sarah Marquis a vécu une incroyable traversée en Australie de l'Ouest. Durant 3 mois, en solitaire, elle a marché en se nourrissant quasi uniquement de ce qu'elle trouvait sur son chemin. En totale autonomie, sur l’un des territoires les plus hostiles au monde.

En plein désert, quand la faim vous ronge de l'intérieur... Sarah Marquis raconte. Copier

Catherine Destivelle considérée, dans les années 1990, comme la meilleure grimpeuse du monde, multiplie les ascensions et les exploits en haute montagne comme l’ouverture de la voie des Drus (Massif du Mont Blanc). Pendant 11 jours, en solitaire, elle trace un itinéraire de haute difficulté qui porte désormais son nom. Stéphanie Bodet, gravit en 2006 avec son mari et quatre autres coéquipiers, le Salto Angel, la plus haute chute d’eau du monde, d’une hauteur de 979 mètres, située au Venezuela. Quinze jours d’ascension difficile sur une paroi glissante, suspendue dans le vide au-dessus de l’Amazonie. Caroline Riégel est partie du lac Baïkal, en Russie pour rejoindre le Golfe du Bengale, au Bangladesh là où se termine le Gange. Un voyage de 2 ans à pied, à dos de chameau et à vélo fait de rencontre et de partage.

Vous vivrez et vibrerez à l'écoute des exploits de Mélusine Mallander qui a fait Paris/ Vladivostok, en passant par la Mongolie, seule sur une moto 125cm3. Anne Quéméré, elle,a tenté à deux reprises le passage du Nord-Ouest, ce passage maritime qui relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, en canoë. Sophie de Courtivron a traversé à 20 ans, le désert du Wadi Rum, en Jordanie, à dos de chameau. Nathalie Courtet a parcouru l’Asie à vélo couché. 13 000 kilomètres et huit pays traversés. Anne-Sophie Tiberghien, avec sa petite fille, a vécu plusieurs années dans une tribu isolée d’Amazonie, les Yanomami. Stéphanie Bodet a gravi en 2006 avec son mari le Salto Angel, la plus haute chute d’eau du monde, d’une hauteur de 979 mètres, située au Venezuela. Quinze jours d’ascension difficile sur une paroi glissante, suspendue dans le vide au-dessus de l’Amazonie.

Vers d'autres aventures Passeport pour l'aventure

Nous vous invitons à télécharger ces 10 épisodes exclusivement féminins de "Passeport pour l'aventure".