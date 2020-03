Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Mon quartier au temps du coronavirus

Julien Crué, animateur de France Bleu Normandie, habite à Caen, près du centre-ville et du château.

En mars 2020, comme dans la France entière, les habitants du quartier de Julien vivent confinés, chacun chez soi. Dans les circonstances d'une crise sanitaire majeure, comment rester, malgré tout, proches les uns des autres ?

« Est-ce ainsi que les hommes vivent ? », c'est une série de rencontres improbables entre des voisins qui se connaissent plus ou moins et qui apprennent à vivre ensemble autrement, à distance.

Jeune professionnelle, musicien à la retraite, fonctionnaire en télétravail, seul chez soi, en famille ou en couple : chacun raconte comment il maintient des liens dans son quartier.

Avec en toile de fond, une chanson de Léo Ferré sur un texte de Louis Aragon.

Mardi 17 mars 2020, un peu avant midi.

A Caen, comme partout on France, on entre en confinement, chacun chez soi.

Lauriane et moi entamons une cohabitation nouvelle.

A l'écoute de France Bleu Normandie.