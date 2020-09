"France Bleu Bourgogne tape l'incruste", c'est le 1er podcast sur la vie à Dijon. Vous habitez Dijon, vous travaillez à Dijon, vous sortez à Dijon : alors, on parle de vous ! Dans ce 1er épisode, on fait le bilan de l'été à Dijon.

PODCAST : France Bleu Bourgogne tape l'incruste, été 2020, Dijon VS Toulouse

🔊 France Bleu Bourgogne tape l'incruste est disponible en podcast, retrouvez les épisodes de la série en suivant ce flux RSS (vous pouvez utiliser les lecteurs VLC, WinAmp, etc.).

Est-ce que ça vaut le coup de passer l'été à Dijon?

L'été est fini, l'automne s'installe sur Dijon. Alors, on fait le bilan d'un été dans la cité des Ducs.

Sans filtres, on discute de l'ambiance de la ville, des événements, des terrasses, des lieux sympas, de ce qu'il y a de moins attrayants. Le tout, sans se prendre au sérieux !

Notre conclusion va vous surprendre

Peut-être que vous allez arriver à la même conclusion que nous en écoutant ce premier épisode de "France Bleu Bourgogne tape l'incruste". Suspens.

On tape l'incruste à Toulouse

On a décidé de comparer l'offre estivale dijonnaise avec celle d'une autre ville de France. On est avec Alban Forlot, animateur à France Bleu Occitanie. Il nous raconte comment s'est passé l'été chez lui et les bons plans pour des vacances toulousaines.

Toulouse © Getty - Wilatlak Villette

Dans ce podcast :