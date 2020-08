France Bleu : les nouvelles séries audio de la rentrée

Sur France Bleu ou bien en écoute en ligne et podcast, nous vous proposons 4 nouvelles séries audio pour cette rentrée.

La story du jour

Chaque matin, Serge Fournel raconte « La story du jour », le petit plus pour passer une bonne journée.

La story du jour c’est une petite encyclopédie étonnante ! le principe est d’apprendre des choses que, peut-être, vous ne trouveriez pas ailleurs.

Serge Fournel auteur de "La story du jour" pour France Bleu. - © Serge Fournel

explique Serge Fournel qui écrit et enregistre régulièrement pour les Ateliers de création de France Bleu à l'origine de cette nouvelle production. Cette chronique du temps mouvant est un mashup, un collage élégant et stylé de plusieurs informations comme l’anniversaire d’une célébrité et son lieu de naissance, une histoire autour d’un fait contemporain sociétal (des années 90 à nos jours), un tube, un événement sportif, une histoire insolite, une découverte scientifique… un rendez-vous "bon esprit" pour bien commencer la journée et le soir, briller en société.

En écoute "La story du jour" par Serge Fournel. Copier

"La story du jour" sur toutes les France Bleu en semaine à 4h57 et le WE à 5h57.

"La story du jour" à retrouver en podcast en cliquant sur ce lien.

Le blog de la mobilité

Cette série audio France Bleu, se propose de présenter les évolutions des comportements et des mentalités en matière de mobilité durable, déniche des astuces et des solutions pour moins consommer.

Evan Adelinet, auteur du "Blog de la mobilité". - © Sylvain Cambon

"Le blog de la mobilité" nous apportera donc les informations essentielles pour appréhender les nouvelles mobilités, saisir l'importance du partage et de la mutualisation des moyens de locomotion, découvrir de nouveaux services utiles pour la planète et, par conséquent, bénéfique à l'homme.

Comment transformer son "vieux" vélo en vélo électrique ? Copier

Vous retrouverez "Le blog de la mobilité" sur les antennes de France Bleu entre 6h et 9h ou bien entre 16h et 19h et en podcast. Cette série est écrite et animée par Evan Adelinet, tout jeune reporter passionné par l’environnement et fondateur du site « Evan de Bretagne », un "curieux de nature" qui croit fortement au développement du transport décarboné, c'est d'ailleurs pour lui l'avenir.

Le blog de la mobilité en podcast, je clique, je m'abonne gratuitement.

France Bleu Collector par Nicolas Lespaule

France Bleu est très heureux d'accueillir Nicolas Lespaule, un des plus grands spécialistes de la musique Pop et Rock en France. Chaque jour il ouvre pour nous les portes de sa discothèque France Bleu Collector.

De la Soul Music au Rock en passant par la musique Californienne, il nous raconte les petites histoires de ces grands collectors et de leurs créateurs.

Nicolas Lespaule, en un accord, nous ouvre les portes de la discothèque de France Bleu Collector. - © Morgan Taltavul

Quelle femme a inspiré Eric Clapton pour « Layla » ? Qui sont réellement les « Sultans of Swing » de Dire Straits ? Quelle histoire d’amour se cache derrière la « China Girl » de David Bowie ? Comment ont été multipliées les voix planantes du slow légendaire de 10CC « I’m Not in Love » ? quel jeu dangereux a joué Chris Isaak pour créer « Wicked Game » ? Pourquoi tant de "I know, i know, i know..." dans la chanson de Bill Withers ? découvrez, en écoutant France Bleu Collector le soir à 22h30, tous ces petits secrets qui ont contribué à ces grands succès

L'histoire de "Ain't no sunshine" de Bill Withers. Copier

Avec Nicolas Lespaule, les trésors de la discothèque France Bleu Collector n’auront plus de secrets pour vous.

France Bleu Collector sur toutes les France Bleu à 22h30 et disponible en podcast après diffusion.

On n'arrête pas l'Histoire...

Jérôme Prod'Homme est un « raconteur ». Depuis de nombreuses années, féru d’histoire, il en a écrit et raconté plus de 700 épisodes sur France Bleu avec l’appui de l’Atelier de création Provence-Alpes-Méditerranée. Pour la rentrée 2020 il signe, pour toujours pour France Bleu, une nouvelle série intitulée « On n'arrête pas l'Histoire… ».

Jérôme Prod'Homme, auteur et narrateur de la série "On n'arrête pas l'Histoire...". - © Romain Estebanez

En rappelant le passé, en observant le présent, en imaginant l'avenir, Jérôme se propose de nous montrer que ce n'était pas "mieux avant", que l’Humanité progresse.

Les congés, nous en prendrions moins que nos ancêtres. Écoutons pourquoi avec Jérôme Prod'Homme. Copier

Insatiable et curieux, il se passionne également pour les acteurs de la Grande Guerre. Il est l'auteur du livre "Nancy", photographies de Stéphane Belin paru aux Editions Declic. Il est actuellement animateur à France Bleu Sud Lorraine.

"On n’arrête pas l'Histoire..." sur toutes les France Bleu à 13h30 le WE et en podcast tout prochainement.