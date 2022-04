HPI fait son grand retour sur TF1 à partir du jeudi 12 mai

Après le succès de la première saison sur TF1, HPI fait son grand retour à partir du jeudi 12 mai. Retrouvez le fameux duo d'enquêteurs incarnés par Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou tous les jeudis à 21h10 sur TF1 en partenariat avec France Bleu.

Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou dans HPI

« Cette saison est encore meilleure que la première »

extrait de l'interview d'Audrey Fleurot pour TF1 (Lire la suite)

Morgane Alvaro reprend du service sur TF1 ! Incarnée par Audrey Fleurot, cette héroïne au look improbable et au génie incontrôlable revient bousculer les procédures du commandant Karadec… mais aussi booster les enquêtes criminelles, que ce soit dans le centre commercial où elle fait son shopping, une exploitation agricole, une cour d’assise ou un club de strip-tease…

Incarné par Mehdi Nebbou, le commandant Karadec revient également mais dans un contexte plus compliqué... Il fait en effet l’objet d’une procédure de l’IGPN, afin de faire la lumière sur les incidents survenus au cours de la saison 1… Roxane Ascher, une enquêtrice opiniâtre et envoûtante, est chargée d’évaluer la contribution – et les ravages – de Morgane dans la police. Le commandant Karadec ne sera pas insensible au charme de cette flic qui lui ressemble…

Côté vie familiale, Ludo est revenu s’installer dans la maison, Eliott est toujours aussi HPI, Théa toujours en crise d’ado, et Chloé toujours la confidente préférée de sa mère. Mais pas facile, quand on a un cerveau en perpétuelle ébullition, de concilier charge mentale, tâches du quotidien et vie sentimentale…

« Un voyage enrichissant et enivrant »

extrait de l'interview de Mehdi Nebbou pour TF1 (Lire la suite)

HPI - saison 2 - © FRANCOIS ROELANTS / ITINERAIRE PRODUCTION / SEPTEMBRE PRODUCTION / UGC / TF1

Un retour attendu

Avec plus de 11 millions de téléspectateurs sur la première saison, HPI est la troisième série la plus vue en Europe en 2021. Alors même que TF1 annonce le retour de HPI saison 2, la 1ère saison de la série continue de battre des records avec près de 175 millions de vues à travers le monde, sur plus de 90 territoires.

Une série tournée dans les Hauts de France entre Lille, Tourcoing, Roubaix, Villeneuve d’Ascq et Loos notamment

HPI - saison 2 - © FRANCOIS ROELANTS / ITINERAIRE PRODUCTION / SEPTEMBRE PRODUCTION / UGC / TF1

Avec Audrey Fleurot (MORGANE ALVARO) - Mehdi Nebbou (ADAM KARADEC)

Bruno Sanches (GILLES VANDRAUD) - Marie Denarnaud (CELINE HAZAN)

Bérangère Mc Neese (DAPHNE FORESTIER) - Clotilde Hesme (ROXANE)