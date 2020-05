Interview de Donald Trumpette en VO marseillaise par Médéric Gasquet-Cyrus

Une interview du président Donald Trumpette en V.O. marseillaise, en duplesque et en esque-lusivité mondiale pour TBV-Télé Bouche de Vieille ! Let's make America and Marseille great "à la one again" !

Chaque matin à 7h40 sur France Bleu Provence, notre linguiste Médéric Gasquet-Cyrus nous livre son humeur avec humour dans "Dites-le en marseillais". Retrouvez-le en vidéo durant toute la période du confinement.

