Jean-Louis Aubert et ses guitares : sa James Trussart

Le luthier franco-américain James Trussart conçoit aujourd'hui - et à la demande souvent - des guitares pour les plus grands musiciens de la planète rock, Keith Richards par exemple : les étonnantes et incontournables guitares en métal. Tout a commencé par le groupe rock français "les Dogs". Jean-Louis Aubert emprunte la guitare de Tony Truant, membre du groupe, pour "la tester".

"Puisque les dauphins sont des rois"

Immédiatement, il passe commande auprès de James Trussart et imagine un petit plus "un dauphin dessus" comme à l'image de la 1ère phrase du titre "temps à nouveau". La passion de l'ex Téléphone pour les guitares ? Témoignages de Nicolas Combrouze et Johan Ledoux, du groupe Blankass, d'Olivier De La Celle dit "le Baron", guitariste glitter sur les tournées "Plâtre et ciment" et "Stockholm". Mais pour Jean-Louis Aubert, rien ne vaut une bonne douze cordes.

"Je suis tout terrain avec une douze cordes" Jean-Louis Aubert Copier

Série réalisée en 2005

Auteur : Véronique Sapet

Réalisation : Véronique Sapet, Gérard Couderc

Prise de son et mixage : François Guillaume

Atelier de création du Grand Ouest