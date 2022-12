L'Odyssée de Sam

Pour conquérir le cœur de Roselyne, Sam, lycéen de Sainte-Suzanne, a décidé d’organiser un super réveillon, avec des produits locaux qu’il va chercher en cyclomoteur avec ses copains : une véritable odyssée mayennaise…

ⓘ Publicité

Mais sa route est semée d’embuches et des forces mystérieuses se dressent contre lui….

« L’Odyssée de Sam », un roadtrip imaginé et raconté par Jacques Morin et mis en onde par Arthur Thébault.

À écouter du lundi au vendredi à 9h15 et 16h20 et le dimanche entre 11h00 et midi sur France Bleu Mayenne.

Épisode 1

loading

Épisode 2

loading

Épisode 3

loading

Épisode 4

loading

Épisode 5

loading

Épisode 6

loading

Épisode 7

loading

Épisode 8

loading

Épisode 9

loading

Épisode 10

loading