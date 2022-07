Là-haut dans les refuges: le gîte d'alpage de Combe Madame

Là-haut dans les refuges, c'est la nouvelle série de l'été de France Bleu Isère. Une immersion dans le quotidien de quelques gardiens de refuges et de celles et ceux qui, parfois, les accompagnent.

Un refuge qui mérite la balade.

Le gîte d'alpage de Combe Madame est un joli petit refuge alpin, situé dans la chaîne de Belledonne, sur la commune du Haut-Bréda. Construit en 1992 et d'une capacité d'accueil de 22 lits, il se situe à 1784 mètres d'altitude, fait face au col du Mouchillon et se trouve notamment sur le chemin d'accès du Rocher Blanc (2928m), l'un des sommets les plus élevés de Belledonne.

Le premier chalet de Combe Madame, avant de déboucher sur l'alpage. © Radio France - Alain Salomon

Le gîte d'alpage de Combe Madame est accessible en 1 heure 45 à 2 heures à pied depuis le plan d'eau de La Ferrière. Le sentier, assez facile, serpente pour sa première moitié dans la forêt d'épicéas en suivant le fougueux ruisseau de la Combe Madame, avant de déboucher sur l'alpage.

C'est à mi-parcours, au premier chalet de Combe Madame, que nous avons rencontré Chloé, l'une des deux bergères qui, chaque été, accompagnent quelques 750 brebis.

Chloé, l'une des deux bergères de Combe Madame © Radio France - Alain Salomon

Combe Madame: un gîte d'alpage pour une montagne vivante.

Le gîte d'alpage, c'est un concept légèrement différent de celui du refuge de montagne. Ici, à Combe Madame, vous êtes accueillis aussi bien par les gardiens (Clément et Frédéric) que par les bergères (Chloé et Valentine). Vous pouvez même les aider, le soir, à faire rentrer les brebis au parc près du gîte pour la nuit. Une façon idéale de partir à la rencontre d'une montagne vivante et d'en savoir davantage sur le pastoralisme.

Nous avons suivi dans son installation Clément qui attaque sa cinquième saison en tant que gardien de refuge à Combe Madame, avec toujours le même plaisir.

Clément, l'un des deux gardiens de Combe Madame, toujours heureux de vous accueillir © Radio France - Alain Salomon

Des bons petits plats à 1784m d'altitude.

Dans le gîte d'alpage de Combe Madame, on veille à ce que tout le monde se régale de produits locaux et savoureux. Parmi les spécialités de Clément et Frédéric, on trouve Le Rocher Blanc (burger composé de : petit pain maison, fromage, diot et oignons cuits dans le vin rouge), la tarte orties-fromage, la soupe maison accompagnée de tomme et de pain ou encore le fameux crumble pommes-myrtilles. Clément envisage également d'élaborer un nouveau dessert avec le rumex, une sorte de rhubarbe sauvage qui pousse autour du refuge.

La vue sur le Pleynet depuis le gîte d'alpage de Combe Madame, avec du rumex au bord de la terrasse. © Radio France - Alain Salomon

Être gardien de refuge, c'est aussi être touche-à-tout.

Mais être gardien de refuge, c'est non seulement accueillir les randonneurs et cuisiner; c'est aussi savoir se débrouiller pour réparer et entretenir le refuge. Et en début de saison, il peut y avoir fort à faire.

Clément, le gardien du gîte d'alpage de Combe Madame, inspecte l'un des captages d'eau qui alimente le refuge. © Radio France - Alain Salomon

Etre gardien de refuge, c'est être disponible pour les autres, mais il faut savoir également se garder des moments pour soi.

Si finalement, c'est dans la cuisine que Clément passe une grande partie de son temps, il s'accorde aussi des moments pour lui. Des moments de contemplation, de sérénité. Il s'adonne même, quand il en a l'occasion, à un petit rituel, non loin du refuge: essentiel pour être au top et toujours accueillir les randonneurs avec passion.

