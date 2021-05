La Vie d'Artiste : découvrez les vraies réalités du spectacle et de sa vie !

Alors que les artistes ont plus que jamais besoin de nous, France Bleu Besançon leur donne la parole pour nous emmener dans leur univers.

Théo Lanatrix et Clotilde Moulin, en répétition

Clotilde et Théo, comédiens de Franche-Comté, nous font découvrir les coulisses et la vraie vie d'artiste, en 10 épisodes.

Épisode 1 : le metteur en scène

Épisode 1 : le metteur en scène

Épisode 2 : l'artiste

Épisode 2 : l'artiste

Épisode 3 : le producteur

Épisode 3 : le producteur

Épisode 4 : l'intermittent du spectacle

Épisode 4 : l'intermittent du spectacle

Épisode 5 : la première

Épisode 5 : la première

Épisode 6 : la création en couple

Épisode 6 : la création en couple

Épisode 7 : la tournée

Épisode 7 : la tournée

Épisode 8 : le régisseur

Épisode 8 : le régisseur

Épisode 9 : la résidence

Épisode 9 : la résidence

Épisode 10 : la scénographie

Épisode 10 : la scénographie

Découvrez les dessous de l'activité, le rôle de tous les acteurs du monde du spectacle, ou la réalité de métiers dont le professionnalisme, le travail et le talent se mesurent précisément au curseur de l'invisibilité : plus on travaille, et moins le public est censé s'en rendre compte !