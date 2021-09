Le weekend sera animé à Chusclan autour du Marché Vigneron le 9 et 10 octobre

Le syndicat des vignerons de Chusclan renoue avec les traditions à l’occasion du Marché Vigneron au cœur du village de Chusclan pendant deux jours. Cette manifestation, organisée par le Syndicat des Vignerons de Chusclan remplace la célèbre fête des Vendanges de l’Histoire qui en raison des contraintes sanitaires n’a pu être organisée cette année.

Gastronomie

Autour des stands de vins de l’appellation Côtes du Rhône Villages Chusclan, plus de 60 producteurs et artisans animent le village pendant les deux jours de 10 h à 18 h. Découvrez les spécialités de la région : miel, oignons, charcuterie, fromage, châtaignes, huîtres, truffe, bières. Le public est accueilli en extérieur ou dans les remises transformées en échoppes éphémères.

Culture

Profitez des expositions culturelles et artistiques des artistes locaux présentées à la Maison des Arts et à la Médiathèque Saint-Augustin : photographies, sculptures, peintures et poterie.

Patrimoine