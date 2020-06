Les séries cinéma à écouter sur France Bleu

Les Visiteurs s'exportent

Dans l’histoire du cinéma, les remakes se comptent par milliers. On peut s’appuyer sur la renommée d’un film célèbre ou retravailler un film moins connu. Un exemple avec Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré.

Une femme cheffe à l'Élysée

C’est une histoire authentique qui commence comme une romance, celle de Danièle Delpeuch, arrachée à sa ferme du Périgord pour devenir la cuisinière personnelle de François Mitterrand à l’Elysée, de 1988 à 1990.

Dialogues cultes : il les réinventent

"Drôle de cinéma" est une série où les plus célèbres répliques de films sont détournées avec beaucoup humour par Olivier Paulet. Il joue avec les personnages de "Starwars", "Rambo", "Il était une fois dans l'ouest", "Titanic" ou encore "Tarzan". À écouter sans attendre.

Les nigauds et boloss au ciné

Personne ne se souvient de lui et pourtant tout le monde le connaît dans l’Ouest sauvage ! Jack Crabb (Dustin Hoffman) dans le film d'Arthur Penn "Little Big Man"participe aux événements les plus importants du XIXe siècle dans une Amérique en pleine mutation. Mais quand on est un peu couillon sur les bords, c’est un peu compliqué de choisir son camp.

Un portrait psy du nigaud au cinéma

Professions de cinéma

Pour faire un film, il faut beaucoup de monde : des comédiens, un réalisateur mais aussi des preneurs de son, des décorateurs, des costumiers, une perruquière, un régisseur, une scripte, un directeur de photo, des accessoiristes.... Comment ces métiers s’exercent-ils, quel est le rôle de chacun dans la fabrication d’un film ? ici, découvrons le métier d'accessoiriste.

