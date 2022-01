Mickaël Lumière le comédien niçois à l'affiche de "Mon ange", la nouvelle série de TF1 dès ce soir.

Portée par Muriel Robin (dont le talent dramatique n'est plus à prouver) la série évoque l'obsession d'une mère (Suzanne Brunet, incarnée par la comédienne) pour sa fille Julie, disparue huit ans plus tôt.

Julie aurait 25 ans aujourd'hui. Est-elle toujours vivante ? Que lui est-il arrivé ?

Sortie de l'alcoolisme dans lequel elle avait sombré, Suzanne tente à nouveau de retrouver son enfant. Dans un vieil article de journal elle tombe sur la photo d'une jeune femme, de dos portant un pull particulier.

Un pull qui ressemble étrangement à celui que portait Julie quand elle a disparu... Est-ce Julie ?

Un casting prometteur

Aux côtés de Muriel Robin : Marilou Berry, Patrick Chesnais, Alexandra Vandernoot et le niçois Mickaël Lumière.

Le comédien a marqué les esprits en 2020 en incarnant le regretté Grégroy Lemarchal dans "Pourquoi je vis", le biopic sur le parcours bouleversant du jeune chanteur décédé de la mucoviscidose en 2007.

Mickaël Lumière, fier de sa participation à cette nouvelle série de TF1.

Mickael Lumière, Marilou Berry et Muriel Robin dans la série Mon Ange - © PHILIPPE LEFEVRE / UGC FICTION / TF1

Retrouvez Mon Ange, la nouvelle mini-série de TF1, en quatre épisodes de 52 minutes.

En partenariat avec France Bleu dès ce soir, jeudi 6 janvier à 21h05 avec Muriel Robin, Patrick Chesnais, Marilou Berry et Mickaël Lumière.