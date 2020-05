OM-PSG déconfiné commenté en réalité augmentée par Médéric Gasquet-Cyrus et Bruno Blanzat

Le football vous manque depuis des mois ? Vous êtes privés de la passion de l'OM ? Des soirées foot renversantes ? De la ferveur du Vélodrome, des chants des virages, des commentaires vibrants de Bruno Blanzat et de l'ambiance chaleureuse de l'équipe des sports de France Bleu Provence ?

Médéric Gasquet-Cyrus vous propose une expérience unique : pour la première fois au monde, vivez en avant-première et en immersion totale les 13 premières minutes de championnat 2020-2021 et le match OM-PSG avec notre vidéo en réalité tchatchée et augmentée... Ambiance, frissons, chants, actions, buts, masques et distanciation sociale, vivez le football post-confinement en exclusivité sur France Bleu Provence !

Lundi 11 mai : retour de Médéric Gasquet-Cyrus sur l'antenne

Après deux mois d'absence sur l'antenne (mais de présence très active sur nos réseaux sociaux et site internet), Médéric Gasquet-Cyrus retrouve la matinale de France Bleu Provence. Retrouvez-le dès le lundi 11 mai à son horaire habituel : 7h40.