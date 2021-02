PODCAST - France Bleu Bourgogne tape l'incruste : Dijon, la connectée !

Dans ce 6ème épisode, on discute de la ville intelligente qu'est Dijon. On se demande si elle l'est vraiment et de quelles façons. On la compare avec Strasbourg et on demande à un pro si les objets connectés peuvent nous aider dans notre quotidien.

Dijon, une ville connectée?

Depuis 2019, la Métropole et la Ville font de Dijon : une ville intelligente, connectée, "smart city". Avec le projet "On Dijon", on est censé d'ici 2030 réaliser 65% d'économies en gérant intelligemment l'espace public.

On discute de comment ça se traduit dans notre quotidien, si on a vu des changements, si ça peut être utile dans notre vie de dijonnais et si c'est une force pour Dijon.

On a comparé Dijon à Strasbourg : on n'a pas trop vu la différence !

Comme dans chaque épisode, on profite du réseau France Bleu pour taper l'incruste dans une autre ville de France.

Strasbourg fait partie des villes en avance en matière de connexion et de gestion intelligente des espaces, des bâtiments, des mobiliers, des transports.

Découvrez le quotidien d'une strasbourgeoise. (Pas si éloigné de celui d'une dijonnaise !)

La bonne adresse pour les objets connectés :

On fini toujours le podcast en vous donnant une bonne adresse dijonnaise qui pourrait vous aider dans le domaine du quotidien que l'on traite. Cette fois, on s'intéresse évidemment à l'informatique et aux objets connectés.

Le regard d'un pro de la connectique et des objets connectés : "Mon univers connecté" pour les paumés de l'informatique et ceux qui veulent aller plus loin.

Dans ce podcast :

