PODCAST - France Bleu Bourgogne tape l'incruste : Dijon, la vivante !

Un épisode 100% Dijon, 0% Covid ! Pour ce 5ème épisode, on a décidé de zapper le Covid. Il n'y en a plus. On parle de Dijon, la ville qui vit, qui grouille, qui se mélange (ou pas d'ailleurs !), qui scintille et qui pétille.