PODCAST - France Bleu Bourgogne tape l'incruste : Dijon, une ville historique?

"France Bleu Bourgogne tape l'incruste", c'est le 1er podcast sur la vie à Dijon. Pour ce 4ème épisode, on se plonge dans l'histoire de Dijon. Des dijonnais parlent de ce qu'ils ressentent du passé de la cité des Ducs.

Dijon, une ville historique?

On a cherché à savoir si Dijon était une ville chargée d'histoire. Si on en gardait des traces et si elles étaient mises en avant.

Dans cet épisode, vous entendrez Thomas, Arnaud, Thibault, Jacky : des dijonnais qui papotent de l'Histoire de leur ville.

On a comparé Dijon à Caen : Notre verdict

Dijon et Caen, en Normandie, ont de nombreux points communs. Découvrez lesquels et écoutez si Dijon bat Caen au niveau de son Histoire.

Le Puit de Moise © Getty - Tibor Bognar

Dans ce podcast :