PODCAST - France Bleu Bourgogne tape l'incruste : Dijon, ville de vin?

France Bleu Bourgogne tape l'incruste #8 - Dijon, ville de vin?

Au programme :

Les dijonnais ont la parole : Thomas et Caroline donnent leur point de vue (ils habitent et vivent à Dijon)

On ira taper l’incruste chez un caviste de la rue Monge : plein de bons conseils à prendre pour vos prochaines soirées.

On compare aussi Dijon à ... Bordeaux ! (Logique !)

Isabelle (de France Bleu Gironde) nous attend déjà pour nous raconter Bordeaux, ville de Vin. (Paraît-il !)

Place de la Bourse à Bordeaux © Radio France - Cyril Hinaut

La bonne adresse pour les amoureux de vins et ceux qui vont le devenir

"Au Vieux Millesime" 82, Rue Monge à Dijon.

Plus de mille références de vins et spiritueux de toute la France (et donc de Bourgogne !), des plus grands aux plus modestes.

France Bleu Bourgogne tape l'incruste, le podcast sur la vie à Dijon © Radio France - CH

