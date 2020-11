PODCAST - France Bleu Bourgogne tape l'incruste : état des lieux de la mobilité à Dijon

"France Bleu Bourgogne tape l'incruste", c'est le 1er podcast sur la vie à Dijon. Vous habitez Dijon, vous travaillez à Dijon, vous sortez à Dijon : alors, on parle de vous ! Dans ce 2ème épisode, on fait un état des lieux de la mobilité à Dijon.

France Bleu Bourgogne tape l'incruste - Etat des lieux de la mobilité à Dijon Copier

🔊 France Bleu Bourgogne tape l'incruste est disponible en podcast, retrouvez les épisodes de la série en suivant ce flux RSS (vous pouvez utiliser les lecteurs VLC, WinAmp, etc.).

Le meilleur moyen de se déplacer dans Dijon?

Depuis l'arrivée du tram en septembre 2012 (pour la ligne T1), la circulation dans Dijon a considérablement changé.

Depuis cette date, la ville a développé la mobilité douce avec la construction de piste et bande cyclables, en piétonisant des rues du centre-ville, en testant une velorue.

Il y en a un qui ne respecte finalement personne : c'est le cycliste. Il gueule sur les voitures et sur les piétons. - Thomas Barbier citant André Gervais, ancien monsieur transport à Dijon.

400 vélos sont mis en libre-service à Dijon © Radio France - Cyril Hinaut

Dans ce contexte, le vélo électrique s'est aussi beaucoup développé. On tape l'incruste aussi à la boutique "Les 2 roues électriques".

En plus de vendre de plus en plus de vélos à assistance électrique, se trouve le long de la première et unique vélorue de Dijon. Un succès mitigé pour le gérant de la boutique que vous entendrez aussi dans la troisième partie de ce podcast.

Paris : capitale du bouchon?

Dans le podcast, on aime bien comparer Dijon et les autres villes.

Lorsqu'il est arrivé à Paris, Quentin Lhuissier (animateur à France Bleu Paris) a changé ses habitudes de déplacement. Désormais, comme bon nombre de parisiens, il doit s'organiser pour ne pas perdre trop de temps dans les transports.

Son témoignage dans le 2ème épisode de France Bleu Bourgogne tape l'incruste.

La station "Arts et métiers" à Paris © Getty - Maremagnum

Dans ce podcast :

Thomas Barbier, éditeur de presse magazine (Femmes en Bourgogne et Monsieur en Bourgogne) et dijonnais de naissance.

Cyril Jacquens, critique cinéma et enseignant-chercheur.

Adrien Beria, journaliste à France Bleu Bourgogne.

Christophe Degrandcourt, gérant de la boutique "Aux 2 roues électriques" à Dijon

Quentin Lhuissier, animateur à France Bleu Paris.

Podcast enregistré avant le deuxième confinement.