PODCAST - Le Confin des contes de Noël : Caga Tio

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : Caga tio

Et l'histoire commence... : "Lorsque j’étais petit, le vrai signal de départ des fêtes de noël n’était pas l’apparition des ouvriers qui installaient les illuminations dans la rue ; ce n’était pas non plus l’arrivée des catalogues de jouets dans notre boîte aux lettres. Non, pour que l’esprit de Noël survienne, il fallait que Tata Quipiquiños arrive de l’aéroport et s’installe dans notre maison.

Tata Quipiquiños, c’est la sœur de Mamie. Elle vient d’Espagne. Enfin, de Catalogne. Avec ma sœur on l’aime bien parce que chaque année elle nous ramène du Turon, c’est comme du nougat mais espagnol, mais on ne l’aime pas trop parce qu’elle pique. Elle a une moustache, une vraie, une qui se voit, un peu comme celle du Sergent Garcia dans les vieux épisodes de Zorro qu’ils repassent à la télé pendant les vacances de Noël. Cette Tata, elle nous appelle tout le temps les « piquiños », ça veut dire « Les Petits » en espagnol, mais comme elle pique nous on l’appelle «Tata Quipiquiños.»"

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

Découvrez également l'histoire de Mémère, du cimetière de Dean, des quatres frères, de Norbert et son cadeau de Noël, du Noël des animaux, du plus petit sapin de la forêt, de Koyasan au Japon, de la petite bille aux amulettes et d'une crèche un peu spéciale... Ecoutez, voyagez, rêvez, fêtez Noël, avec les personnages mystérieux du Confin des contes de Noël

Réalisation :