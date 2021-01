PODCAST - Le confin des contes de Noël : de la colle et des ciseaux

Plongez dans le Confin des contes de Noël, une série de 10 contes originaux pour les enfants, écrits et réalisés par Nicolas Turon, humoriste et comédien lorrain.

Ecoutez : de la colle et des ciseaux

Et l'histoire commence... : "Pour Noël, Norbert a demandé un tube de colle et des ciseaux. Ce n’est pas grand-chose, me direz-vous, mais à force de découper des images de jouets dans les catalogues que le Père Noël ne lui amène jamais, Norbert n’a plus de colle, et ses ciseaux sont tout usés. Alors il demande au Père Noël du matériel pour faire une liste encore plus belle dès qu’une année aura passée. Cela fait quelques hivers que Norbert ne reçoit plus de chouettes cadeaux. Il a l’impression que c’est depuis que son papa a perdu son boulot."

Ecoutez et podcastez la suite de l'histoire de la colle et des ciseaux et les autres épisodes du Confin des contes de Noël.

Le confin des contes de Noël - Karim Souini

Découvrez également l'histoire de Mémère, du cimetière de Dean, des quatres frères, de Caga tio, du Noël des animaux, du plus petit sapin de la forêt, de Koyasan au Japon, de la petite bille aux amulettes et d'une crèche un peu spéciale... Ecoutez, voyagez, rêvez, fêtez Noël, avec les personnages mystérieux du Confin des contes de Noël

Ecoutez les 20 histoires du Confin des contes et du Confin des contes de Noël.

